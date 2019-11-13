17 очков украинца Леня помогли "Атланте" одержать выездную победу над "Денвером" в НБА

Украинец не попал в основной состав, но отыграл 22 минуты, набрав 17 очков.

Украинский баскетболист Алексей Лень помог одержать выездную победу своей команде «Атланта» над «Денвером» в поединке регулярного чемпионата NBA. Читайте такжеУкраинка Сапсай выиграла чемпионат мира по самбо (фото) Как передает sport.ua, украинец не попал в основной состав, но отыграл 22 минуты, набрал 17 очков (5/6 двухочковых, 1/2 трехочковых, 4/8 штрафных), сделал 7 подборов (2 в нападении), 1 передачу и 1 блок-шот при 2 потерях и 2 фолах. «Денвер» – «Атланта» 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27) «Денвер»: Бартон (21 + 9 подборов), Йокич (20 + 7 передач), Миллсэп (19), Мюррэй (18 + 8 передач), Харрис (10) - старт; Портер (2), Грант (10), Крэйг (0), Пламли (7 + 8 подборов), Моррис (14) «Атланта»: Янг (42 + 11 передач - 6 потерь), Паркер (20 + 9 подборов), Хантер (12), Хертер (11), Джонс (8) - старт; Фернанду (3), Лень (17 + 7 подборов), Реддиш (5), Бембри (4), Уоллес (3).

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