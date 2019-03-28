Выживший в авиакатастрофе футбольный журналист умер во время игры в футбол

В результате авиакатастрофы в 2016 году в живых осталось всего шесть из 77 человек.

В Бразилии скончался спортивный комментатор, выживший в авиакатастрофе в 2016 году, в которой погибли почти все игроки футбольной команды "Шапекоэнсе".

Об этом сообщает BBC.

Два с половиной года спустя, во вторник 26 марта, Рафаэль Энзел решил сыграть в футбол с приятелями, и у него случился инфаркт. Бразильца доставили в больницу, где он скончался.

Напомним, самолет, на котором летели 19 игроков "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии, так как у него закончилось топливо. В живых тогда осталось всего шесть человек из 77. После катастрофы Рафаэль Энзел прошел курс лечения и вернулся на свою работу - на радиостанцию в городе Шапеко, на юге Бразилии.

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"Всю свою замечательную карьеру он рассказывал о "Шапекоэнсе, - говорится в заявлении клуба. - Мы его никогда не забудем". Представители "Шапекоэнсе" назвали Энзела символом возрождения клуба.

В среду Энзел должен был сообщать о матче "Шапекоэнсе" - "Крисиума" на кубок Бразилии. После его смерти клуб "Шапекоэнсе" обратился к футбольной федерации с просьбой отложить матч.

Напомним, 28 ноября 2016 года команда "Шапекоэнсе" летела из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка 2016.

"Минут за 10-15 до посадки отключились все двигатели самолета, так как у него кончилось топливо. Я пристегнулся и думал, что двигатели сейчас снова заработают. Но этого не произошло", - рассказал тогда про инцидент футбольный журналист.

Рафаель Энзел отделался лишь сломанными ребрами, и говорил, что не помнит момента, когда самолет ударился о землю. Он был одним из последних спасенных пассажиров.

"Я лишь мечтал вернуться в родной город, просто пройтись по родной земле. В конце концов я так и сделал", - вспоминал он свои ощущения, когда понял, что судьба подарила ему вторую жизнь.

Кроме него в той авиакатастрофе выжили трое футболистов - Алан Рушел, Элио Земпер Нето и Жаксон Фоллманн. В живых остались и двое членов экипажа - Шимена Суарес и Эрвин Тумири.