Украину могут лишить права принимать отбор на Чемпионат мира по футзалу - СМИ

Причиной этого является попадание сборной Косово в одну группу с нашими ребятами.

Отборочный турнир на Чемпионат мира-2020 по футзалу может не состояться в Украине.

Наша мужская сборная по футзалу должна быть хозяином одной из групп основного раунда отбора на мундиаль, но сейчас сложилась ситуация, которая может привести к переносу матчей из Украины, пишет Sport Arena.

Причиной этого является попадание сборной Косово в одну группу к нашим ребятам. По результатам первого квалификационного раунда косовары пробились дальше и сыграют в одном квартете с Украиной, Словенией и Македонией.

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Проблема заключается в том, что Украина не признает независимости Косово, и даже не впускает граждан этой страны на свою территорию.

Если Ассоциация футзала Украины вместе с ФФУ не найдет пути выхода из ситуации, то матчи группового этапа будут перенесены в другую страну. Ранее украинская сборная и клубы попадали в похожую ситуацию в других видах спорта - футболе, гандболе и баскетболе. Тогда матчи, которые должны были состояться в Украине, всегда переносили в Косово или на нейтральную территорию.

Как сообщает Sport Arena, в ассоциации футзала Украины отказались комментировать ситуацию. В УЕФА на запрос Sport Arena ответили, что пока нет никакой информации относительно возможного запрета сборной Косово въезжать на территорию Украины.

Матчи основного раунда квалификации на Чемпионат мира-2020 по футзалу запланированы на октябрь 2019 года.

Напомним, в начале декабря наша футзальная сборная вырвала невероятную ничью в противостоянии с чемпионами Европы.