Лучшие в боксе, теннисе, дзюдо и легкой атлетике: какие победы принесли Украине спортсмены в 2018 году (видео)

Уходящий год был насыщен большими и красивыми победами наших атлетов на крупных турнирах.

Предлагаем вам подборку самых ярких триумфов украинских спортсменов, случившихся в течение 2018 года.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Украина получила лишь одну награду. Фристайлист Александр Абраменко выиграл олимпийскую медаль в лыжной акробатике.

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Василий Ломаченко стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. В мае боксер нокаутировал лидера легкого веса Линареса и отобрал у него пояс WBA.

В июле Александр Усик стал "монополистом" в весовой категории до 91 кг в профессиональном боксе. Усик победил россиянина Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира. Все пояса этого дивизиона по версиям WBA, WBC, WBO и IBF оказались в руках Саши.

Украинка Наталья Прищепа в Германии завоевала золото чемпионата Европы. С фантастическим финишным рывком она выиграла финал в беге на 800 метров.

Дарья Белодед стала первой среди украинок, кто выиграл золото на чемпионате мира по дзюдо. Награду Дарья одержала в сентябре в Баку, победив чемпионку мира Фуну Тонако из Японии.

Сборная Украины по футболу победила в группе Лиги наций, в которой соревновалась со сборными Чехии и Словакии. Подопечные Шевченко вышли в Дивизион 1, где будут играть через два года с сильнейшими командами Европы.

Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Украинская спортсменка обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс.

Александр Гвоздик стал обладателем пояса в весовой категории до 79,4 кг по версии WBC. Чемпионский титул он получил, отправив в нокаут 41-летнего канадца Адониса Стивенсона.

Украинка Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой мира по синхронному плаванию. Пловчиха является четырехкратной призеркой ЧМ и семиразовым призером ЧЕ.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золото на Чемпионате мира-2018 в Китае. Блестящей победой украинца завершился финальный заплыв на 1500 метров вольным стилем.

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