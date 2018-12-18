Манчестер Юнайтед отправил Жозе Моуриньо в отставку

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

"Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать успеха в будущем", пишет Twitter "манкунианцев".

Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.

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Моуринью возглавил "красных дьяволов" в мае 2016 года. В сезоне 2016/17 португалец выиграл с клубом Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

В нынешнем сезоне команда под руководством "Особенного" занимает шестую позицию в чемпионате Англии, отставая от лидера, "Ливерпуля", на 19 очков.

В предыдущем туре АПЛ Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю на выезде со счетом 1:3.