Манчестер Юнайтед отправил Жозе Моуриньо в отставку
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с главным тренером клуба Жозе Моуринью.
"Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать успеха в будущем", пишет Twitter "манкунианцев".
Имя исполняющего обязанности главного тренера будет названо в ближайшее время.
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Моуринью возглавил "красных дьяволов" в мае 2016 года. В сезоне 2016/17 португалец выиграл с клубом Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.
В нынешнем сезоне команда под руководством "Особенного" занимает шестую позицию в чемпионате Англии, отставая от лидера, "Ливерпуля", на 19 очков.
В предыдущем туре АПЛ Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю на выезде со счетом 1:3.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC