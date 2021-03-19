"Другое время – другие современные маркеры. Однажды Элвис Пресли, желая покрасоваться перед газетчиками, достал у них на глазах золотую зажигалку. Тогда светская хроника захлебывалась от восторга, а сегодня за такое его бы зашикали”, – пишет культуролог Синтия Кларк в своей книге "Культы личностей".

Сегодня вместо курильщиков с зажигалками, все чаще встречаешь уже бывших курильщиков с IQOS. В Украине таких уже 1 миллион, а по всему миру больше 15 миллионов.

Многие задают вопрос, что такого в этом IQOS, что он сумел за несколько лет завоевать сердца и вкусовые рецепторы курильщиков и заставить их отвернуться от сигарет? Что такого в этом гаджете, что он преуспел на поприще, где потерпели поражение его предшественники и аналоги – вейпы, электронные сигареты, электронные кальяны, никотиновые подушечки и прочие?

IQOS = меньше вреда х осознанность х свобода быть собой

IQOS “попал” одновременно в 3 общемировых тренда и стал хитом.

Первый, самый зрелый, но продолжающий расти тренд – это ЗОЖ. Забота о себе и здоровый образ жизни стали новым стандартом современности. Этот тренд затронул все сферы жизни и практически все отрасли. В ответ на спрос на ЗОЖ появились напитки со сниженным содержанием сахара, в разы увеличился выбор цельнозерновых продуктов, часы (смарт) научились измерять пульс и “кольца” активности. Даже радикальные формы ЗОЖа, требующие полного пересмотра образа жизни, питания, привычек, нашли своих адептов. Но большинство все же сошлось на условном гибком ЗОЖе – когда без фанатизма и крайностей улучшаешь все хорошее, что можешь улучшить. Уменьшаешь все плохое, что можешь уменьшить. Где-то так и появились первые электронные сигареты, как попытка создать менее вредную альтернативу сигаретам путем изгнания “главного врага” курильщиков – смол и прочих продуктов горения.

Но е-сигареты и вейпы, способные существенно снизить вред от курения, “не попали” в два других тренда. И потому не прижились широко у курильщиков.

Второй, набирающий обороты, тренд – это осознанность, проживание момента "здесь и сейчас", интуитивный выбор. Что бы ты ни делал в этот миг, делай это с пониманием того, что именно происходит, зачем это происходит, что это тебе дает, доставляет ли удовольствие.

На практике выглядит так – если ведешь душевные разговоры с друзьями, вместо того, чтобы поработать допоздна – наслаждайся и делай только это. Не переживай о не закрытых задачах, не проверяй бесконечно почту, не листай ленту в инсте. Получи от этого момента максимум концентрированного удовольствия.

Может показаться странным, но этот подход работает даже с курением. Курить, конечно, плохо. Даже скверно. Лучше бросить. Но раз уж эта привычка все еще с тобой, включи осознанность, получи от нее максимум наслаждения с минимальным вредом. Вспомни, что за ней стоит, какое удовольствие, какая неудовлетворенная потребность. Не кори себя, а получи удовольствие от каждого глотка кофе и каждой затяжки.

Вот тут-то и появился IQOS, сумевший сделать то, что не удалось вейпам. С одной стороны, технология нагревания табака позволила полностью устранить из процесса вредные продукты горения и снизить риск рака в 10-25 раз. С другой, IQOS на 100% сохранил ритуал и ощущения, привычные курильщикам. Аромат табака и первая затяжка под утренний кофе. Разговоры на кухне до глубокой ночи и отпечаток помады на использованном стике. Тонкий держатель в пальцах и 6 минут, чтобы перевести дыхание, собраться с силами между совещаниями.

Третий тренд, без которого немыслим современный мир, – это свобода быть собой. В самом широком смысле: конституционные права и свободы, возможность выбирать и самому распоряжаться своей жизнью, свобода от стереотипов и навязанных правил игры. Мало кто задумывается об этом, но курильщики – одни из тех, кого многих свобод лишили. Тут сыграли роль и общественное восприятие, и юридические ограничения.

Всецело поддерживаем нормы, защищающие права и свободы окружающих, но в чем-то даже сочувствуем курящим. И вот тут IQOS в третий раз попал в цель. Можно сказать, что гаджет вернул курильщикам свободу. Свободу быть собой. Свободу быть рядом с близкими, не мешать и не вредить им сигаретным дымом. Свободу использовать IQOS, где захочется: в квартире, в автомобиле, в IQOS-Friendly заведении.

Что получилось на выходе?

Получился гаджет с технологией, которая просто и элегантно избавила курильщиков от самого вредного в сигаретах – продуктов горения. В IQOS табак нагревается, а не горит. Благодаря технологии нагревания, при использовании Айкос, не выделяются опасные для здоровья продукты горения: канцерогенные смолы, угарный газ (СО), формальдегид и аммиак. В целом, количество вредных веществ в аэрозоле IQOS сокращается на 95% по сравнению с дымом сигарет, а пассивное курение отсутствует.

В итоге, риски для здоровья снижены, сама привычка стала более гигиеничной и “чистой”, забота и уважение к личному пространству и безопасности окружающих соблюдены. При этом привычный курильщикам “ритуал” полностью сохранен: стики с натуральным табаком и их теплый аромат, 14 затяжек или 6 минут использования (на столько же хватает обычной сигареты), держатель в пальцах, первый утренний стик на кухне с кофе или в машине по пути на работу.

Иван Бойко

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Автор: Иван Бойко