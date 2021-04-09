В этой статье вы узнаете, кто они — главные Мавроди киевского рынка недвижимости.

Новостройки в Киеве растут быстрее, чем тарифы на коммуналку. Не удивительно. Спрос на жилье в столице огромный. И так же много неблагонадежных застройщиков, которые собирают деньги с вкладчиков – и, не закончив строительство, скрываются в тумане. Чтобы не попасться на очередную аферу, “героев” нужно помнить в лицо. В этой статье вы узнаете, кто они — главные Мавроди киевского рынка недвижимости.

5 место – ОК «ЖСК «Жуляны»

На этапе строительства ЖК “Жуляны” привлекал вкусной ценой и хорошим расположением — 15 минут пешком от метро “Ипподром”. К тому же, из окон должен был открываться отличный вид: ЖК располагается в частном секторе, где ничто не загораживает вид на бескрайние киевские просторы.

Первый дом обещали сдать до конца 2015 года. Но что-то пошло не так. Оказалось, земля, которую отдали под застройку, считается приусадебным участком. То есть на этом месте можно возводить здания высотой не более 2 этажей, в то время как застройщик собирался построить 9- и 16-этажные дома. Вот откуда шикарный вид.

Владелец участка подал на застройщика в суд. Строительство затормозили. После череды заседаний договор с ОК "ЖСК "Жуляны" был расторгнут, суд вернул земельные участки их собственнику. В итоге, один из домов все-таки достроили, но в эксплуатацию не сдали. Несколько семей самостоятельно заселились в квартиры в 2018 году. За свои средства подключили коммуникации, доделали ремонт в подъезде. Теперь живут как на пороховой бочке, ведь по решению суда дом могут снести в любой момент.

4 место. ООО «УК Сити Групп»

Еще один проблемный долгострой с шикарным видом — ЖК “Совские пруды”. Комплекс возвышается над живописным озером. До ближайшего метро (“Демеевская”) — 15 минут пешком. Строение находится далеко от проезжей части. Да и цена квартир более чем привлекательная — от 270 000 гривен.

Однако, как в случае с ЖК “Жуляны”, дешевый сыр часто бывает с душком. Территория около Совских ставков — лакомый кусочек для застройщиков, но проблема в том, что она совершенно непригодна для возведения многоэтажек. Плывуны, многочисленные ключи, высокий уровень грунтовых вод – все это является потенциальной опасностью для дома. В 2004 году здесь собирались строить 9-этажное здание, но в итоге так и не решились.

Зато в 2012 году ООО «УК Сити Групп», которую связывают с Анатолием Войцеховским, взялась за освоение лакомой территории. Вместо одного 9-этажного здания тут собрались возводить четыре 25-этажных. Им даже удалось полностью построить один из домов. Но 2016 году Печерский районный суд установил факт самозахвата земли, и стройку арестовали.

Несмотря на это, до января 2021 года на территории ЖК продолжались строительные работы. В достроенный дом въехали жильцы. А на сайтах купли-продажи недвижимости все еще можно увидеть предложения купить квартиры в проблемной новостройке. Стоит отметить, что до сих пор находятся смельчаки, которые покупают здесь недвижимость, несмотря на опасное месторасположение и арест.

3 место. ООО “ЛОТОС”

Собственный коттедж на берегу реки — мечта любого. Ее обещает осуществить ООО “Лотос”. Застройщик планирует возвести коттеджный городок Марина Клаб на территории села Козин Обуховского района Киевской области. С этой целью он якобы приобрел 13 участков, на которых скоро появятся элитные дома с собственными причалами для яхт и спа-зонами.

Заманчивое предложение. Но снова все не так идеально, как расписывают в отделе продаж.

Земельные участки между Киевом и Козином с 2008 года и по настоящее время являются объектом судебных споров. По сути, территория, на которой ООО “Лотос” собирается возвести КГ “Марина Клаб” — водоохранная зона. Она не может быть приватизирована.

Участки намывались, и находятся в непосредственной близости от Днепра. Поэтому для строительства не пригодны. Почва не выдержит тяжелых конструкций, и в один прекрасный момент коттеджный городок может превратиться в Атлантиду. В ООО “Лотос” об этом знают, ведь им так и не удалось получить разрешение на строительство.

Еще одна проблема, которая может возникнуть у владельцев коттеджей в Марина Клаб — участки фактически не разделены между собой, а некоторые — даже наслаиваются друг на друга. В будущем это может стать предметом судебного спора: не понятно, где заканчивается территория соседа и начинается твоя. Кроме того, на территории водоохранной зоны нельзя строить причалы для яхт и спа-зоны. Да и глубина канала у берега не позволит этого сделать.

Проблемы налицо. Но застройщик предпочитает о них молчать. Главное — продать, а там пусть владельцы сами разбираются.

2 место – ИСК «Элита-центр»

Но если жильцам КГ “Марина Клаб” только предстоит столкнуться с трудностями, то покупатели недвижимости в ИСК “Элита-Центр” уже жалеют о сделанном выборе. В начале 2000-х эта организация предложила выгодные условия для покупки элитной недвижимости. Желающих оказалось много, в том числе — несколько чиновников и знаменитостей.

Люди с удовольствием вкладывали средства в недвижимость. Но не знали, что их квадратные метры перепродаются по два-три раза. Таким образом мошенники собрали около 400 миллионов гривен. Обман раскрылся в 2006 году, а организатором оказался Александр Волконский (он же Шахов). Двумя годами спустя его арестовали в Швейцарии, но в 2016 аферист снова сбежал.

В результате мошенничества пострадало 1759 человек. Деньги обманутым вкладчикам так никто и не вернул. Часть их них до сих пор устраивают акции протеста перед киевской мэрией.

Однако это не конец истории. Игорь Цыганок — директор “Элита-центра”, в 2016 году вышел на свободу и заявил, что намерен завершить постройку многострадальных новостроек. Удивительно, но многие ему поверили. Он даже начал собирать деньги на строительство. Но в 2018 году Цыганка снова задержали за вымогательство. Угадайте, что случилось с деньгами инвесторов…

1 место. Сеть «Укогруп»

Главным Мавроди киевского рынка недвижимости, бесспорно, считается Анатолий Войцеховский. Недострои “Укогруп” можно найти в любом районе Киева — всего более 40 объектов, в число которых входят ЖК “Демеевский”, ЖК «Приозерный», ЖК “Элегант”, ЖК «Синеозерный», ЖК «Сосновый Бор» и многие другие.

Мошенники умудрились начинать строительство без полного пакета разрешительных документов. Доводить дело до конца никто не собирался. Поэтому цены на недвижимость, которую предлагали “Укогруп”, была на 30% ниже, чем в среднем по рынку. Люди с удовольствием вкладывали свои деньги. В результате тысячи семей остались без вложений и крыши над головой.

Киевские власти пытаются решить вопрос с недостроем. Однако основная проблема объектов «Укогруп» – то, что их невозможно ввести в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения на строительство. Даже уже готовые здания – 28 из 42 – не подключены к коммуникациям. Тем не менее, квартиры в проблемных домах продолжают активно продавать и покупать.

Удивительно, но даже после того, как Войцеховский сбежал, его дело продолжается. Правда уже по схеме “Элита-центра”. Имущественные права на одни и те же квадратные метры запросто могут перепродать нескольким покупателям. Поэтому, чтобы не попасться на удочку аферистам, внимательно изучайте информацию о застройщике, а лучше — консультируйтесь с опытным юристом.

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Автор: Григорий Бондарь