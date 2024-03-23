Несмотря на санкции, примененные Западом против России из-за нападения на Украину, Москва находит пути для их обхода. Санкции в отношении поставок российской нефти, примененные еще с весны 2022 года, включая ценовой предел на закупку российской нефти, хоть и повлияли на уровень доходов российского бюджета, но нашлось и много дельцов, способствующих обходу санкций.

Одним из крупнейших трейдеров российской нефти стала компания Nord Axis, зарегистрированная в Гонконге. Согласно расследованию The Wall Street Journal, за этой компанией стоит азербайджанец Этибар Эйюб. Компания Nord Axis была зарегистрирована в Гонконге за 9 дней до российского вторжения в Украину. По словам источников WSJ, Этибар Эйюб создал большой танкерный флот, скупая устаревшие суда по всему миру, и потратил на это более 1 млрд. долларов.

В итоге, на данный момент Этибар Эйюб превратился в крупнейшего трейдера российской нефти, продавая "черное золото" в Китай, Индию и на ряд других рынков. Использую широкую сеть компаний, зарегистрированных в Дубае и Гонконге, Этибар Эйюб обеспечил приток валюты для продолжения военной агрессии Владимира Путина против Украины. В частности, по данным Киевской школы экономики, Nord Axis и четыре другие компании, которыми управляет Этибар Эйюб, экспортировали российскую нефть и топливо на сумму не менее 33 млрд. долларов в 2023 году, что составляет одну пятую российского экспорта.

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В своем расследовании WSJ отмечает, что Этибар Эйюб неоднократно летал в Москву на частном самолете. Издание ознакомилось с документами с подробным описанием транзакций и поставок нефти, корпоративными записями в 12 странах, а также интервьюровало несколько людей, включая нынешних и бывших коллег Этибара Эйюба, руководителей энергетических и судоходных компаний, которые вели с ним дела или конкурировали с ним.

Подобная деятельность не осталась без внимания американских официальных органов, но предотвратить эту цепочку поставок США не смогли. При этом одним из главных вопросов расследования официальных структур США стало выявление связей между Nord Axis и компанией Coral Energy, сырьевого трейдера, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах и продолжающего свою деятельность в западных странах.

Особое внимание привлекает то, что Этибар Эйюб несколько лет работал в Coral Energy. Официальный представитель Coral заявил, что компания прекратила вести дела с Этибаром Эйюбом в начале 2022 года, когда компания решила уйти с российского рынка и не имеет никакого отношения к Nord Axis или другим фирмам, аффилированным с Этибаром Эйюбом. Но ряд лиц, работающих на Coral Energy, назвали в интервью WSJ компании, связанные с Этибаром Эйюбом, "сателлитами" Coral. Чиновники "Роснефти" также используют название Coral для обозначения всей сети, курируемой Этибаром Эйюбом.

Интересно, что Coral также основана азербайджанцем Тахиром Гараевым в 2010 году в Сингапуре. Он является одновремнно гражжанином Азербайджана, Росии и Мальты:

Тахир Гараев нанял Этибара Эйюба в 2014 году, со временем превратив его в своего заместителя.

В 2018 году Этибар Эйюб покинул Coral, но продолжил работать по отдельным проектам компании до начала 2022 года.

Именно к Coral обратилась "Роснефть" после отказа главного трейдера швейцарской Trafigura работать с российской нефтью после лавины западных санкций из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Но официально Coral не хотела ставить под угрозу свою способность брать займы у западных банков. Поэтому, как и ее более крупные конкуренты, она заявила, что прекратит торговлю с "Роснефтью" в мае и свернет весь свой нефтяной бизнес в России.

Но как видно из расследования WSJ, ее место заняла Nord Axis, теневой владелец которой когда-то работал в Coral.

В июле 2022 года Trafigura объявила, что Nord Axis приобрела 10% акций российского проекта по разведке нефти в Арктике под названием Vostok Oil. По данным WSJ, Этибар Эйюб и Тахир Гараев договорились о покупке с Игорем Сечиным, возглавляющим "Роснефть". Представитель Nord Axis заявил, что над покупкой "Востока" компания работала напрямую с Trafigura и что Nord Axis не связана ни с Этибаром Эйюбом, ни с Тахиром Гараевым.

Представитель Coral также заявил, что Тахир Гараев не имел никакого участия, прямого или косвенного, в этой сделке и что он не имеет никакого отношения к Nord Axis или какой-либо другой компании, торгующей российской нефтью. По ее словам, Этибар Эйюб больше не участвует в бизнесе Coral, поэтому компания не может комментировать его деятельность.

После того, как США вместе с другими странами "Большой семерки" установили ценовой предел на закупку российской нефти в размере 60 долларов за баррель, компании под управлением Этибара Эйюба закупили более 80 танкеров, которые должны были бы пойти на металлом. Фактически был создан теневой флот танкеров с неопределенными владельцами, которые перевозят нефть от производителей, попавших под санкции, часто путешествуя без отслеживающих транспондеров.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году продажи нефти в России превысили 180 млрд долларов, что свидетельствует о том, что эта система поставок эффективно работает. Это всего на 5 млрд. долларов ниже доходов, полученных в 2021 году, до вторжения в Украину.

Хотя контракты Nord Axis в России закончились в июле прошлого года, нефть продолжала течь через отдельные компании, такие как Voliton, Guron Trading, Pontus Trading и другие структуры, управляемые Этибаром Эйюбом.

При этом за последний период значительно углубились отношения Этибара Эйюуба с Москвой - он сопровождал главу "Роснефти" Игоря Сечина на встречах с иностранными коллегами в Катаре, и они проводили время вместе в охотничьем домике в Туле, рассказали WSJ источники, знакомые с деятельностью этих людей.

Также есть информация о том, что Тахир Гараев провел встречи с представителями "Роснефти" в Москве в конце 2023 года.

При этом ни Этибар Эйюб, ни Тахир Гараев не подверглись санкциям США. Представитель Coral заявил, что компания не получала никаких запросов от официальных лиц США.

В этих теневых схемах по обходу западных санкций задействован еще один азербайджанец Азим Новрузов, связанный с Coral и Тахиром Гараевым, пишет издание Modern Diplomacy. Имеющий паспорта Азербайджана, России и Великобритании, Азим Новрузов является также сотрудником Федеральной службы безопасности России.

Таким образом, масштабные схемы обхода западных санкций, организованные Этибаром Эйюбом, Тахиром Гараевым и Асимом Новрузовым, помогают российскому режиму получать крупные доходы от экспорта нефти и сеять смерть на украинской земле.