Приближаются ли Украина и Молдова к стандартам ЕС, несмотря на разницу налогового законодательства стран

Украина и Молдова в 2022 году получили статус кандидатов на членство в Европейском Союзе. Летом 2014 оба государства также синхронно подписали соглашения об ассоциации с ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина и Молдова могут вступить в ЕС в течение четырех лет. За это время обеим странам нужно гармонизировать национальное законодательство с европейским, в частности, адаптировать НДС и акцизы к требованиям директив Евросоюза.

Основы налоговой системы ЕС

Фискальные системы Евросоюза охватывают прямые и косвенные налоги. Прямым налогообложением занимаются государства – члены ЕС. В частности, каждая страна сама решает, как облагать налогом личные и корпоративные доходы, богатство и капитал. Хотя есть и определенные исключения (например, государства ЕС совместно предотвращают двойное налогообложение доходов своих граждан).

Видео дня

А вот большое количество требований по уплате косвенных налогов (главным образом НДС и акцизов) определяют органы Евросоюза, ведь из-за значительных различий между ставками косвенных налогов разных стран ЕС бизнес одних государств может получить несправедливое конкурентное преимущество на едином рынке. Поэтому Еврокомиссия координирует и гармонизирует законодательство о НДС и акцизах с помощью директив. Эти документы устанавливают общие принципы применения косвенных налогов, а также определяют некоторые исключения из этих правил.

Гармонизация налогов с ЕС в Украине и Молдове

Особенно сложно будет обеспечить гармоничность законодательств Украины, Молдовы и ЕС в сфере акцизов на табачные изделия.

Следует отметить, что в Украине и Молдове расходы на сигареты составляют примерно четверть среднего дохода курильщиков в этих странах. Поэтому существенное увеличение акциза создаст серьезные предпосылки для роста нелегальной торговли табаком.

Потребителям сложно удержаться от соблазна покупать контрафактные сигареты по цене вдвое меньше стоимости легального товара – даже несмотря на риски для здоровья, которые могут вызвать поддельные сигареты, произведенные из некачественного сырья в подпольных антисанитарных условиях. Ныне в Украине налоги в общей стоимости пачки сигарет за 80 грн составляют 59 грн (акциз почти 46 грн), а вот контрафактную пачку можно купить всего за 45 грн.

Следует упомянуть еще и об огромных потерях бюджета из-за нелегального табачного рынка – от этого снижается общее качество жизни граждан обеих стран. Например, в Украине в 2022 году из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил 636 млн евро. Эти деньги можно потратить, например, на социальную поддержку граждан или важные инфраструктурные проекты.

Напомним, что в Украине в 2017 году был принят акцизный план с определенным темпом роста этого налога – 20 % в год, чтобы к 2025 достичь уровня налогообложения 90 евро за 1 тыс. шт. сигарет. Молдова планирует за это время достичь такой же цели.

Однако есть важный момент – налогообложение новых табачных и никотинсодержащих изделий ни в Украине, ни в Молдове никак не приблизилось к согласованию с практикой Евросоюза.

Указанные изделия, в частности табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и жидкости для электронных сигарет, являются продуктами с пониженными рисками для здоровья человека по сравнению с сигаретами. По этой причине ставки акцизов на них во всех странах ЕС заметно отличаются от аналогичных ставок на традиционные сигареты. Однако законодательство Украины и Молдовы облагает табачные изделия для электрического нагрева и сигареты одинаково, поскольку почему-то не видит разницы между ними.

"Перед акцизной политикой Украины встает сложная задача, ведь следует обеспечить оптимальный баланс между здравоохранением, евроинтеграцией и наполнением государственного бюджета. Пока что она крайне нестабильна, сложна, непредсказуема и сопровождается большими объемами нелегальной торговли сигаретами в стране. Поэтому необходимо определенное смягчение налоговой нагрузки на табачные изделия, в частности путем введения различных размеров ставок акцизов в зависимости от степени риска для здоровья потребителей в соответствии с практикой стран – членов ЕС", – подчеркнул экономист, специалист по администрированию налогов Института социально-экономической трансформации Олег Гетман.

Налогообложение новых табачных изделий в ЕС, Украине и Молдове

Во всех странах ЕС ставки акцизов на новые табачные и никотинсодержащие изделия ниже ставок на сигареты. Об этом говорится в исследовании Growford Institute. Страны ЕС могут по своему усмотрению определять механизмы налогообложения, особенно ввиду потенциально сниженного риска их потребления для здоровья курильщиков.

"Акциз является одним из наиболее гармонизированных налогов в ЕС. Украина, подав заявку на вступление в Евросоюз, должна учитывать требования совместного европейского законодательства в сфере акцизного налогообложения табачных изделий, а также подходы стран ЕС к установлению ставок акциза", – отмечается в исследовании Growford Institute.

Среди 18 проанализированных стран ЕС соотношение акцизной нагрузки на табачные изделия для электрического нагрева и сигареты в 2023 году колебалось от 82,5 % в Нидерландах до 14,9 % в Венгрии.

В семи государствах – членах ЕС акциз для ТИЭН по меньшей мере в четыре раза ниже по сравнению с акцизом на сигареты. Только в одной стране такое соотношение акцизов было более чем вдвое меньшим. В подавляющем большинстве государств – членов ЕС ставки акциза на ТИЭН установлены на килограмм табачной продукции, а в Украине и Молдове – на штуки.

В целом по странам ЕС доля акцизного налога с табачных изделий в общих налоговых поступлениях составляет в среднем 2,16 %. Для сравнения: в Украине на 2021 год этот показатель достиг 3,2 %.

"Украина и Молдова, идущие сегодня бок о бок по пути евроинтеграции, обязаны постепенно адаптировать налоговое законодательство к требованиям директив ЕС, среди которых и Директива Совета 2011/64/ЕС, регулирующая акцизное налогообложение сигарет, сигар, сигарилл и табака для курения. Но не менее важен также учет опыта стран ЕС относительно налогового реформирования. Это касается, во-первых, постепенного повышения ставки акциза для сигарет, во избежание всплесков нелегальной торговли ими, следуя к стандарту акцизной нагрузки 90 евро за тыс. шт. Во-вторых, разной ставки акциза на ТИЭН и сигареты. По состоянию на апрель 2023 года в среднем в странах ЕС акциз на ТИЭН был в 3,5 раза ниже по сравнению с сигаретами, что равно уровню дифференциации 66,3%. Это связано, в частности, с потенциально сниженным риском употребления этой новейшей продукции для здоровья человека", – подытожила эксперт по вопросам налогообложения Growford Institute Татьяна Кощук.