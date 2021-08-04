В городе Каменское на Днепропетровщине сейчас наступает момент истины. Каменчан интересует важный вопрос, от которого во многом зависит и дальнейшая судьба и развитие города: Кто понесет наказание за масштабные хищения из городского бюджета и злоупотребление властью? Правоохранители открыли десятки уголовных производств на чиновником мэрии, и в последние месяцы все ближе подбираются к основному выгодополучателю коррупционных афер – мэру города Андрею Белоусову. В числе фигурантов зам Белоусова Константин Саусь, руководители подразделений горсовета и кум Белоусова Александр Иванов. На слуху у общественности множество эпизодов – часть из них еще не перекочевала со страниц журналистских расследований в кабинеты следователей, но есть все предпосылки, что ими тоже займутся. Статьи, по которым ведутся производства, касаются обвинений в растрате, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением, получении взяток. И, судя по всему, тучи над Белоусовым и его креативной командой коррупционеров сгущаются все сильнее.

За короткие сроки из городского бюджета Каменского командой Белоусова на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен якобы на ремонты городской инфраструктуры.Всего, по оценкам местных журналистов, фирма-прокладка "Строительная компания "Билдинг Буд" освоила 78,5 млн грн из бюджета Каменского, а "Буд-Рем Сервис" - 46 миллионов. При этом работы этими компаниями выполнялись некачественно. Например,в одном из обновленных скверов неправильная укладка плитки повлияла на работу водоотвода, что приводит к затоплению соседних улиц.

Одним из особо показательныхи скандальных эпизодов стали крупные хищения бюджетных средств на ремонте сквера в центре Каменского. Полиция Днепропетровской области совместно с Днепропетровской областной прокуратурой уже открыла уголовное производство по факту присвоения 8 млн. гривен. Позднее было установлено, что в акты выполненных работ вносились ложные сведения.

Отдельная "любовь" расхитителей мэрии Каменского – объекты дорожной инфраструктуры родного города. Например, для реализации схемы, связанной с установкой новых светофоров, Белоусов привлек в схему экс-главного архитектора Юрия Белобородова, назначив его личным советником. Для этих целей была создана фирма "Міськсвітло плюс", которая начала постоянно выигрывать миллионные подряды Департамента ЖКХ и строительства Каменского горсовета. На счета предприятия "Міськсвітло плюс" за короткий срок было выведено более 117млн гривен средств местного бюджета! Светофоры для каменчан оказались действительно "золотыми" - установка только одного из них в центре обходилась городу в среднем в 5 миллионов гривен. А за повторную установку светофора в центре города, на Майдане Героев, "Міськсвітло плюс" получило сразу 6,1 миллиона гривен. При этом, как выяснилось, заменили вполне рабочие светофоры!

Чиновники мэрии также создали схему вывода бюджетных средствиз специально созданного КП "Добробут" на счета частных компаний, которые занимались фиктивными ремонтами городской инфраструктуры. Только за один месяц на счета предприятия "Аварийная служба города" было выведено 6,2 млн гривен из городского бюджета. Работы при этом в большинстве домов, откуда приходили заявки, не выполнялись.Сам Белоусов в это время публично хвастался, что муниципальная структура выполнила 12 тысяч заявок горожан. Но фальшивые заявки просто прикрывались поддельными актами выполненныхработ. В результате были открыты уголовные производства по ст. 364 и 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Несмотря на открытые уголовные дела, мэрия в мае снова отдала этой компании тендер на 12,6 млнгрн - на ремонты внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

МАФы…прямо на клумбах

Вокруг ларьков на клумбах в самом центре Каменского разгорелся большой скандал. Как выяснили местные журналисты, горсовет продал большой кусок коммунальной земли компании, которая близка к самому мэру Белоусову. И на этой территории установили МАФы. Каменчане вышли протестовать против кражи коммунальной земли городским головой, ведь строительство грозило изуродовать центральную площадь города - Майдана Героев. Оказалось, что расположение строящихся торговых точек создает опасность для дорожного движения, поскольку МАФы фактически находятся на проезжей части в месте, где пересекаются две центральные автомагистрали города, да еще и в паре метров от трамвайных путей, закрывая обзор и водителям, и пешеходам в месте, где и так фиксируется повышенная аварийность.

Главный архитектор Каменского Юлия Саенко в своем официальном ответе сообщила, что участки Майдана Героев, на которых идет строительство МАФов находятся в границах так называемого исторического ареала города №1. Из чего следует, что застройка указанных земельных участков по Правилам благоустройства г. Днепродзержинска (старое название Каменского), утвержденным решением горсовета от 28.04.2016 года №178-07/VII, просто запрещена!

В начале мая Национальная полиция открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на этих участках земли. Квалификация производства - "Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство" (ст.197.1 Уголовно кодекса, предусматривает наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 грн или 6-месячный арест).

Семейный "бизнес" на лекарствах

Еще одна скандальная афера, в которую были вовлечены множество персонажей из близкого окружения Андрея Белоусова – поставки медицинских препаратов в городские аптеки Каменского. Основными реализаторами схемы стали мэр Андрей Белоусов, его заместитель Александр Чернышов, кум городского головы и бизнесмен Александр Иванов, а также ряд депутатов Каменского горсовета.

Пару лет назад в мэрии решилизакупать медпрепараты за счет городского бюджета. Близкие к Белоусову фирмы, по сути, монополизировали поставки лекарств в в городские больницы и коммунальные аптеки. На одной из сессии горсовета было принято решение о создании сети КП "Городская аптека". Еще одним решением депутаты отдали на развитие этой сети 20 миллионов гривен.Директором КП "Городская аптека" стал член партии мэра "Бджола" Максим Чехута, которого своим распоряжением на должность назначил именно Белоусов. Основным предприятием, поставляющим препараты сети коммунальных аптек в значительных объемах сталакомпания "Укрфармгруп", которую основали…кум Андрея Белоусова Александр Иванов и его мама – Валентина Иванова. Руководит фирмой родная сестра Иванова – Марина Фадеева.

Таким образом, мэрия Каменского фактически профинансировала создание сети аптек, которую сразу же отдали на откуп близкому кругу городского головы. При этом помещения, обучение, закупка офисной техники и мебели, а также зарплаты работников сети муниципальных аптек полностью профинансированы из бюджета города.

В последствие выяснилось, что у семьи Ивановых есть и другие способы тянуть десятки миллионов гривен из бюджета города на поставках медикаментов в городские больницы и управление здравоохранения. Члены коррупционной сети Белоусова являются учредителями компаний "Дніпрофармація" (через подконтрольного депутата горсовета от партии мэра "Бджола" Александра Лукашова) и "ДіалізМедик" (через маму Александра Иванова, Валентину Иванову). "Дніпрофармація", "ДіалізМедик" и "Укрфармгруп" полностью монополизировали закупки, которые проводит Каменский горсовет. За пару лет они получили от коммунальных больниц, предприятий и управления здравоохранения почти 140 млн гривен: "Дніпрофармація"– 66,5 млн гривен, "ДіалізМедик" – 71 млн гривен; "Укрфармгруп"– 2 млн гривен. Размах впечатляющий!

Но одно дело коррупция, а другое – реальные жизни пациентов. Махинации с лекарствами привели к трагическим последствиям. В 9-ую городскую больницу через фирмы окружения Белоусова был закуплен фальсифицированный препарат "Дипрофол". В декабре 2019 года семь пациентов, у которых были назначены плановые операции, получили токсический шок после его приема – у людей отказывали важные органы. В итоге одна пациентка умерла.

К возмущению каменчан, никто так и не понес ответственности за этот трагический инцидент. Претензии к поставщикам препарата, компаниям "Дніпрофармація" и "ДіалізМедик", внезапно растворились. И местные журналисты прямо указывают почему. Дело в том, что и.о. главврачаНаталья Ктитарова, которая подписывала документы по закупкам, после трагического инцидента…пошла на повышение.Сперва стала начальником управления здравоохранения, а потом и секретарем Каменского городского совета. Параллельно с этим Ктитароваявляется членом партии "Бджола", принадлежащей Белоусову. Рука руку моет, а страдают от этого каменчане.

В медиа описывали и другие случаи, как мэрия во главе с Белоусовым использует медицинскую сферу для наживы. В январе 2021 Управление здравоохранения Каменского городского совета выступило заказчиком целого ряда закупок для обеспечения больниц города средствами для лечения COVID-19. Был подписан ряд договоров на покупку дезинфицирующих средств, комбинезонов биологической защиты, а также медицинских масок. В итоге все необходимое было закуплено втридорога, а общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине города Каменское его же властями, по приблизительным подсчетам, может составлять порядка 2 миллионов гривен.

Чиновничий рэкет

Под предводительством Белоусова мэрия Каменского не только тихонько пилит средства городского бюджета, но и освоила неприкрытый рэкет с использованием админресурса. Именно такая ситуация произошла в июле этого года с фирмой с иностранными инвестициями "Блок ЛТД", занимающейся переработкой отходов металлургических заводов на Днепропетровщине. К прилежным налогоплательщикам пришли требовать дань от мэрапод угрозой уголовных дел от местной полиции. Бизнесмены платить отказались и буквально на следующий день,по инициативе Каменского горсовета, к ним с обысками нагрянулипрокуроры с полицией. Была изъята офисная техника и документы, заблокирована работа и поставлена под угрозу выполнение поставок продукции иностранным покупателям.

Поговаривают, что местные силовики так послушно выполняют приказы Белоусова, потому что родной брат мэра Каменского Юрий Белоусов - возглавляет один из департаментов Генпрокуратуры в столице. Но смогут ли семейные связи спасти Белоусова, когда в уголовных производствах все чаще будет мелькать его фамилия? Полагаем, что ждать развязки осталось недолго.

Автор: Иван Бойко