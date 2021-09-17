В последние несколько лет в Украине и по всему миру наблюдается настоящий бум электронных устройств для курильщиков. Электронные сигареты разных типов постепенно замещают сигареты в руках курильщиков. Набирающий обороты интерес к новым технологиям порождает новые вопросы. В первую очередь, вопросы о том, как на самом деле электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака влияют на здоровье. Действительно ли это лучше сигарет или не менее вредны, но по-другому? Что Айкосы, Джулы, Гло и прочие делают с нашими легкими, зубами, сосудами?

Для изучения мы выбрали самый известный из всех гаджетов для курильщиков — IQOS. В первую очередь, из-за его популярности. Это означает, что в медицинской практике доктора чаще всего сталкиваются с возможностью понаблюдать, какое влияние именно это устройство оказывает на здоровье, какие побочные эффекты вызывает, к каким негативным и позитивным изменениями в организме курильщика может приводить. Во-вторых, вокруг систем нагревания табака и IQOS, в частности, собрана обстоятельная база независимых научных исследований, проведенных не производителями, а сторонними частными или государственным научно-исследовательскими институтами.

Подробную информацию от производителя об этом гаджете можно найти на официальном сайте.

Мы расскажем кратко о принципе работы IQOS и аналогичных устройств: эта технология называется электрической системой нагрева табака. Ее идея базируется на доказанном факте, что главный источник "зла" в курении — это продукты горения. Такие как смолы, аммиак, формальдегид, угарный газ и прочие. Соответственно, устранение продуктов горения из процесса курения может существенно снизить вред, наносимый здоровью. При этом речь идет не об усилении сигаретных фильтров (доказано, что они не способны существенно влиять на концентрацию продуктов горения в дыме), а об изменении самого процесса курения. Табак тут не поджигается, соответственно не горит и не тлеет. В отсутствии горения продукты горения тоже не образуются. Вместо этого табак нагревают. Отсюда и название — системы нагревания табака. При специальной обработке с сохранением в табачном листе большей доли воды, чем обычно, и с дополнительным увлажнением глицерином, табак способен начать испарять свой "сок" уже при температуре в 200-300 градусов цельсия.

За счет отсутствия продуктов горения и снижения концентрации вредных компонентов в целом, Айкос считается менее вредной альтернативой сигаретам и способен снижать ущерб здоровью курильщиков.

Для интервью мы пригласили троих докторов со специализацией в разных сферах и попросили их простыми словами объяснить для нас сложные вещи. Отвечать на вопросы будут:

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Елена Александровна Клименко (Венгер) — стоматолог, член Ассоциации ортодонтов Украины, член Ассоциации пародонтологов Украины, сертифицированный тренер Swiss Dental Academy.

Евгений Николаевич Симонец — пульмонолог, торакальный хирург, к.м.н., доцент, декан Медицинского факультета КМУ.

Вадим Владимирович Жежера — терапевт, врач высшей категории.

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1. Как IQOS влияет на легкие?

Переход на IQOS снижает вероятность развития заболеваний легких по сравнению с сигаретами, хоть и не устраняет их на все 100%. В целом лучше всего для легких — не вдыхать ничего кроме чистого воздуха. Жизнь в мегаполисах с загазованным воздухом и без того создает большую нагрузку на легкие и дыхательные пути.

Но вернемся к Айкос. Главный фактор вреда здоровью легких у курильщиков — это продукты горения. В первую очередь, смолы и угарный газ (СО). Хотя IQOS и другие альтернативы сигаретам не сводят риски для здоровья совсем к нулю, но все же значительно их снижают. Это достигается как раз за счет отсутствия смол в аэрозоле и 98%-го снижения содержания СО.

На тему влияния электронных альтернатив сигаретам на легкие курильщиков есть обстоятельное исследование итальянского профессора Рикардо Полозы. Он наблюдал за состоянием легких курильщиков, которые переходили на системы нагревания табака в течение 5 лет. После перехода на Айкос у курильщиков наблюдалось значительное снижение обострений хронической обструктивной болезни легких и улучшение самочувствия при физических нагрузках. Так что переход на Айкос или другие системы нагревания табака — это лучшее решение для легких, чем продолжать курить сигареты.

2. Может ли быть одышка от Айкос

Нет. От самого Айкоса одышки практически не бывает. А вот от нескольких лет курения сигарет, предшествующих переходу на IQOS — вполне. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) зачастую сопровождается одышкой и кашлем. Пациенты, иногда считают, что у них бронхит, но причина чаще всего именно в курении сигарет. ХОБЛ — одно из наиболее распространенных заболеваний современности. Его вызывает регулярное вдыхание продуктов горения: дыма от сжигания листвы и мусора, автомобильных выхлопных газов, сигаретного дыма.

Поскольку IQOS ничего сжигает, тут нет дыма и продуктов горения. Поэтому переход на электронные альтернативы существенно снижает риски заболеваний легких и таких их проявлений как одышка или хронический кашель.

Если после перехода на какой-то электронный заменитель сигарет, вы продолжаете задыхаться даже при незначительных физических нагрузках, вероятно, хроническая обструктивная болезнь легких или другое заболевания дыхательных путей начало развиваться, когда вы еще курили сигареты. В этом случае вам точно нужен врач.

3. Может ли от IQOS болеть горло

Не встречал исследований на эту тему. Но по логике от использования Айкос горло болеть не должно.

Например, у курильщиков, которые уже долго курят сигареты, может наблюдаться хронические раздражение, першение, даже боль в горле. Это вызвано тем, что сигаретный дым — горячий и сухой, при этом содержит смолы. Он пересушивает слизистую оболочку ротовой полости, гортани, поверхность миндалин. Нарушает ее защитные и бактерицидные функции, делает более хрупкой и уязвимой. Из-за этого, кстати, курильщики больше подвержены сезонным простудам. IQOS работает по другой технологии. Тут нет дыма, вместо него — аэрозоль. Температура у аэрозоля ниже, чем у дыма, а влажность выше. Аэрозоль преимущественно состоим водяного пара с небольшой долей увлажняющего компонента — глицерина. Смол и других продуктов горения в этом паре нет.

Если вы чувствуете дискомфорт или боль в горле после IQOS, это может свидетельствовать о начинающемся воспалительном процессе в горле. Однозначно стоит показаться врачу.

4. Можно ли использовать IQOS при COVID?

При Covid лучше устранить все факторы, создающие дополнительную нагрузку на легкие, включая Айкос. Прямых исследований на эту тему не существует. Да и в принципе тема COVID недостаточно исследована и по-прежнему не имеет долгой и репрезентативной истории наблюдений.

Тем не менее, базовая рекомендация врачей всегда одинакова: при коронавирусной инфекции легкие и так подвергаются большому риску. Не нужно еще больше повышать нагрузку на них курением, использование электронных альтернатив, вдыханием загрязненного воздуха и выхлопных газов. Если оценивать факторы риска в сравнении, то безусловно курить сигареты при ковид — это намного хуже, чем использовать IQOS или электронные сигареты. Но в идеале отказаться от всех потенциальных рисков на время болезни и восстановления.

5. Могут ли от IQOS болеть зубы?

Нет, от Айкос не могу болеть зубы. Ни использование гаджета, ни состав аэрозоля не могут вызвать боль в зубах или деснах. Если при использовании системы нагревания табака или электронной сигареты возникает дискомфорт или болезненные ощущения в зубах или ротовой полости, это, вероятно, свидетельствует о каком-то заболевании, но не может быть связано с использованием устройства. Если есть кариес или повреждена эмаль, зуб имеет повышенную чувствительность и может болеть при контакте с горячим/холодным, и даже при контакте с воздухом. Точно так же больной зуб реагирует, когда на него попадает поток воздуха — например, когда стоматолог обдувает зуб сжатым воздухом. Возможно, во время затяжки подобным образом создается поток воздуха, который и вызывает болевые ощущения в зубах с поврежденной эмалью и повышенной чувствительностью. Что делать в такой ситуации? Обратиться к стоматологу, чтобы определить и устранить проблему.

6. Можно ли использовать IQOS после имплантации зубов?

Нет, использование электронных сигарет, Айкос, курение и потребление никотина в любой другой форме после имплантации не рекомендуется. Никотин не несет того вреда здоровью, которое ему часто ошибочно приписывают. Но никотин сужает сосуды (кстати, кофе тоже), а это ухудшает питание тканей. В результате заживление замедляется, а риск, что имплант не приживется возрастает.

Но, справедливости ради, надо отметить, что курение обычных сигареты увеличивает этот риск в десятки раз, по сравнению с электронными сигаретами или системами нагревания табака. Почему так? Во-первых, сигаретный дым намного горячее пара и аэрозоля. Он обжигает и пересушивает слизистую оболочку ротовой полости, замедляет заживление и усиливает воспаления. Во-вторых, в сигаретном дыме содержатся смолы, нарушающие нормальное приживление импланта.

7. Как IQOS влияет на зубы?

По сравнению с сигаретами Айкос и любые другие электронные устройства — это значительно лучше для состояния зубов. Курение сигарет, трубок, самокруток очень деструктивно для зубов. Из-за смол и других продуктов горения в сигаретном дыме эмаль темнеет. Образуется так называемый "налет курильщика". На эмали возникают микротрещины — предвестники кариеса. Горячий сигаретный дым пересушивает слизистую оболочку ротовой полости и нарушает бактерицидные функции слюны. В итоге возникает неприятный запах изо рта, замедляется заживление мелких ранок, постепенно ухудшается состояние десен.

В IQOS нет процесса горения, нет дыма, нет смол. Аэрозоль не оставляет темный налет на эмали. Температура аэрозоля значительно ниже температуры сигаретного дыма. К тому же в аэрозоле содержится глицерин, имеющий увлажняющий и заживляющий эффект. Поэтому слизистая оболочка не страдает. В теории то же самое можно сказать и о других электронных устройствах для курильщиков, но в реальности — серьезные исследования проводились только по IQOS. Так что за другие пока поручиться нельзя.

8. Как IQOS влияет на давление?

Повышает. Аэрозоль IQOS содержит никотин. В одном стике около 0.6 мг никотина. Это столько же как в сигаретах средней или легкой крепости. Никотин имеет вазоконстрикторное воздействие, то есть, приводит к сокращению сосудов и, соответственно, увеличению давления и пульса. Как правило эффект длится до 30 минут.

Точно так же работает никотин, попадающий в организм вместе с сигаретным дымом. Единственное отличие — сигаретный дым содержит многочисленные вредные продукты горения, которые окисляют клетки. Это приводит к формированию атеросклеротических бляшек, повреждающих сосуды. С IQOS эта проблема отсутствует. Но пациентам с сосудисто-сердечными заболеваниями не рекомендуется употреблять никакие никотинсодержащие продукты.

9. Может ли от IQOS болеть голова

Может. Но тут уместно вспомнить фразу, которую приписывают Парацельсу: "Все есть яд, все есть лекарство". В этой фразе скрыто сразу два смысла. Во-первых, все определяется дозировкой. Во-вторых, что одному яд, то другому будет лекарством.

В аэрозоле IQOS содержится никотин. Никотин, как и кофеин, и многие другие вещества обладает сосудосуживающими свойствами. Это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга и насыщения его кислородом. Отсюда и головная боль.

10. Как IQOS влияет на вес?

В стиках для Айкос содержится никотин (приблизительно в той же концентрации, что и в сигаретах). Никотин повышает скорость метаболизма в состоянии покоя и может снижать аппетит. А это может привести к снижению веса.

Потребление никотина увеличивает расход энергии за сутки примерно на 10%. При физических нагрузках и сразу после приема пищи, расход энергии растет еще значительнее, чем в состоянии покоя. Увеличение скорости метаболизма на 10% соответствует расходу 200 дополнительных ккал за сутки. При наличие значительного лишнего веса, это может вылиться даже в потерю до 10 кг в год. Этим способом иногда пользуются модели, чтобы снизить аппетит, поддерживать вес и ускорить похудение. Но диетологи, конечно же, не рекомендуют худеть с помощью никотина. Это не диетическая добавка и не способ сбросить лишний вес. Правильная тактика снижения веса для долгосрочного результата — это правильное питание, качественный и достаточный сон, умеренные физические нагрузки и здоровый образ жизни в целом.

Автор: Григорий Бондарь