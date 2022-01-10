На выходных в Винницкой области в пожаре погиб ребенок, многодетная семья осталась без дома, а пятеро детей - без одежды, еды и документов, их приютили соседи.

В Винницкой области всем селом Тараски помогают многодетной семье, у которой в пожаре погиб 7-летний мальчик, а огонь уничтожил все имущество. Из-за трагедии еще пятеро детей остались без одежды, еды и документов. Их приютили соседи.

Как говорится в сюжете ТСН, от большого дома, где жила многодетная семья Барабашей осталось лишь пожарище, которое до сих пор дымит и тлеет. Стены выгорели полностью, а потолок упал.

Двух девочек и их 3-летнего братика на улицу успела вывести старшая 18-летняя сестра Аня. Именно она первая услышала запах дыма. Родители в это время спали. 7-летнего Андрюшу найти не смогли.

Спасатели огонь тушили почти четыре часа, но мальчика не нашли, и уже соседи организовали целую поисковую операцию. Думали, что Андрюша успел выпрыгнуть из дома и где-то спрятался и напрасно.

"Обыскали все, а ребенка нет, все были в панике и не знали, что делать и тогда мужчины сами разгребли пепелище, и через 5 минут нашли тело", - рассказала родственница семьи Светлана.

"Он спрятался под кроватью, бедный, думал, что спасется, а он не спасся и там он бедный умер, удавился дымом", - рассказала мама погибшего малыша Светлана Барабаш.

У женщины руки покрыты сплошными волдырями, а лицо обгоревшее. Женщина говорит, что рвалась в огонь искать сына, а пламя было такое, что сама загорелась.

К утру детей приютили соседи. На следующий день всем селом начали искать дом, куда можно заселить семью. Одновременно крестьяне организовали штаб помощи, куда сносили вещи и еду.

"Люди дали, кто кровать, кто на диван, несли подушки, еду, вещи, я была удивлена, люди все несли, это наши люди, сельские", - говорят в штабе.

Пустой дом нашли в другом конце села. Сейчас там 3-летний Алексей и 5-летняя София. С детьми старшая 21-летняя Анастасия. Говорит, что сейчас нужно все: лекарства, еда и одежда.

"Аня на инсулине, нужен инсулин. Все сгорело: и деньги, и паспорта, документы", - рассказывает сестра Анастасия Барабаш.

Людей сплотило горе семьи Барабашей, говорит староста села Тараски Ольга Рыжук. За сутки собрали 40 тысяч гривень. За эти деньги организуют похороны Андрюши и будут искать новый дом.

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"Домов в селе много пустых, вариантов много, от 3 до 5 тысяч долларов просят за дом, столько денег хотим насобирать", - говорит староста.

В семье остались 5 детей. Отец пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову, за счет которой и живут, говорят в селе.

Причину пожара ни спасатели, ни полиция пока не называют. Но очевидно, говорят, загорелось от розетки, или от котла, которым отапливали дом. Накануне полиция открыла уголовное производство по факту пожара.

Жители Тарасков продолжают собирать помощь пострадавшей семье. В магазине даже установили ящик для денег. 40-летнюю Светлану Барабаш с ожогами все же повезли в больницу. Похороны мальчика будут сегодня.

Как писал УНИАН, пожар произошел 8 января. Огнем была охвачена одна из комнат жилого дома. Общая площадь дома - около 80 кв. м. Пламя уничтожило шиферное перекрытие и внутреннюю отделку комнат дома.

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