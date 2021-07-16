Мальчика со СМА спасли украинцы, которые собирали средства на его лечение.

Малыш по имени Дмитрий Свичинский, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию, получил самый дорогой укол в мире. Теперь мальчику из Одессы, за жизнь которого переживали украинцы, осталось пройти двухмесячный курс реабилитации.

Об этом в Facebook сообщила кампания в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине "Дети мы успеем".

"Сейчас Дима с родителями находится в детской больнице в г. Сан-Антонио (США), где сегодня получил укол и пройдет двухмесячный курс реабилитации. Также еще раз хотим заметить, что весь этот курс стоит на 250 000$ дешевле, чем вариант, когда бы препарат вводили в Украине". - добавили представители благотворительной кампании.

Папа малыша Виталий Свичинский рассказал, что перед уколом мальчик проходил все необходимые обследования.

На укол для Дмитрия украинцы собрали 2,05 миллиона долларов. По словам родителей малыша, сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, перевел анонимный благотворитель.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал закон о выделении средств на создание центров скрининга новорожденных. Это позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику для предотвращения развития генетических заболеваний.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко