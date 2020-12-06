Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в декабре жесткого карантина не будет.
Об этом он написал в Facebook в воскресенье, 6 декабря. По его словам, учитывая динамику заболеваемости COVID-19, жесткий карантин придется ввести в январе.
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Как утверждает премьер, благодаря карантину выходного дня «удалось несколько стабилизировать эпидемическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему».
Ссылаясь на прогноз министра здравоохранения Максима Степанова, Шмыгаль подчеркнул, что в течение декабря медицинская система справится с нынешней нагрузкой.
«Однако, с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе», — отметил он.
Шмыгаль рассказал, что сейчас работает вместе с местной властью над перечнем возможных ограничений. Для этого мэры городов и главы ОГА прошли опрос.
В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности:
- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;
- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;
- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.
По словам премьера, городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).
Локдаун в Украине
- По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре Известны возможные сроки новых ограничений.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.
- 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьеру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в декабре.
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