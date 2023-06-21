В эпицентре инцидента оказался 83-летний ректор, который неудачно шутил над фамилиями студенток.

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого разгорелся сексистский скандал. 83-летний ректор Борис Зименковский во время распределения выпускников на интернатуру прибегнул к неуместным шуткам и оскорблениям.

Фрагменты возмутительного поведения ректора опубликовала студентка Мария Грищук.

Как объяснил доктор Роман Штибель, деление-это ключевой момент в карьере будущего медика, когда после 6 лет обучения определяется его специальность. Впрочем, Зименковский решил разбавить этот процесс сексистскими шутками и оскорблениями.

В частности, на одном из фрагментов общения ректор высмеивает фамилию студентки, которая решила работать с детьми.

Ректор: "Волкодав. Ох и фамилия. С такой фамилией и к детям..."

Член комиссии: "Да она замуж выйдет!"

Ректор: "Да я шучу!"

Во втором эпизоде студентка подтверждает, что хочет стать хирургом. Впрочем, и на это у ректора нашлась "шутка".

Ректор: "Женщина, а хочет резать! Грустное. Я бы такой знать не хотел"

Кто-то из коллегии: "А если бы рыбу фаршировала?"

Ректор: "А если меня зарежет ночью?"

Также ректор резко ответил на вопрос студента о том, что делать со специализацией. "Повеситься!" - ответил Зименковский.

Студенты жалуются, что их возмутили не только "шутки" ректора, но и сам процесс распределения. Мария Грищук заявила о внезапных появлениях и исчезновениях мест на интернатуру, несвоевременном донесении информации выпускникам, а также на несоблюдении руководством вуза приказов Минздрава. Во время комиссии по распределению студентам не давали задать вопрос, отключая микрофоны .

Подобный скандал в университете

Недавно громкий языковой скандал разгорелся в Государственном налоговом университете в Ирпене. Преподавательница отказалась вести лекцию на украинском языке и "позволила" студентке не приходить на ее пары.

Вас также могут заинтересовать новости: