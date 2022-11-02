Ожидается прохождение 8 судов.

Организация Объединенных Наций подтвердила, что экспорт украинского зерна в рамках "зерновой сделки" будет продлен 3 ноября 2022 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через "зерновой коридор". Получили подтверждение от ООН", – написал министр.

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Кроме того, по словам Кубракова, 2 ноября в Босфоре проведут инспекцию судов.

"Зерновая сделка": что надо знать

29 октября 2022 года РФ заявила о выходе из "зерновой сделки", в рамках которой происходит экспорт украинского зерна по Черному морю. В России это решение связали с атакой на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что из-за неопределенности вокруг зернового соглашения Украины, РФ, Турции и ООН в мире выросли цены на продовольствие.

В то же время Украина продолжила экспорт зерна, несмотря на выход Российской Федерации из сделки. В украинских портах отгрузили рекордный для военного времени объем зерна.

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