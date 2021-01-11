Шмигаль отметил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров как можно быстрее провести "детальную коммуникацию" с общественностью и бизнесом по карантинным ограничениям, введенным на период с 8 по 24 января этого года.

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Как сообщается на сайте ОП об этом он заявил на традиционном совещании по предотвращению распространения COVID-19, которая состоялась при участии чиновников, представителей правоохранительных органов и членов СНБО.

В частности, Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с детальной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продлевается.

Кроме того, глава правительства отметил, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары других групп, в частности гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

«Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение более строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы», – отметил Шмыгаль.

Зимний карантин в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно.

В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой). Также под запретом работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров. Не разрешается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Запрещена работа непродовольственных магазинов и продажа непродовольственных товаров в супермаркетах (кроме отдельных категорий товаров). Новые ограничения вызвали многочисленные споры. В Минздраве отмечают, что введении ограничения основываются на законах эпидемиологии.

Однако работает общественный транспорт.

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Автор: Константин Гончаров