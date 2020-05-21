Зеленский обратился к правительству с предложениями через изменения в Налоговый кодекс

По мнению президента, среди прочего должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения, также президент предлагает разработать законопроект об одноразовом декларировании.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с рядом предложений в связи с подписанием закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» № 466-IX.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, речь идет об определении четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний.

В письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19).

Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины о доходах, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом.

Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации.

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Глава государства обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения о системном усовершенствовании и упрощении процедур администрирования налогов и сборов, обеспечении четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года.

В пресс-службе напомнили, что 16 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на усовершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Закон имеет целью внедрения международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Отныне плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Как сообщал ранее УНИАН, 71% населения Украины считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг – образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования.