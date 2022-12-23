В новом году перед украинскими дипломатами будет стоять несколько основных задач, среди которых начало переговоров о вступлении в ЕС и работа над укреплением украинской обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на конференции украинских послов.
Так, первоочередной задачей украинской дипломатии в наступающем году будет запуск переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Вторая важнейшая задача – это подготовка к следующему саммиту НАТО в том контексте, чтобы мероприятие принесло конкретные результаты для Украины.
Также в числе важных задач для дипломатов на следующий год Зеленский упомянул следующее:
- обеспечение потребностей страны в сфере обороны и безопасности;
- работа над восстановлением украинской энергетики после российских ударов;
- реализация международного плана быстрого восстановления Украины ("Fast Recovery Plan");
- обеспечение новых санкционных мер против России с целью заставить Кремль почувствовать "реальное давление";
- организация международного трибунала для российских военных преступников;
- поиск и работа по блокированию зарубежных активов РФ и связанных с российской агрессией лиц;
- поддержка украинских беженцев за рубежом и помощь в их возвращении на родину.
"Реализация всех этих задач – это и есть наша победа, элементы этой победы", – подчеркнул Зеленский.
Украинская дипломатия и война
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинская внешняя политика до сих пор имела многочисленные "белые пятна" – когда целые регионы мира находились вне фокуса украинской дипломатии.
Так, Африка оказалась одним из самых проблемных регионов для украинской дипломатии – там украинские посольства есть всего в 10 странах. Президент Зеленский пообещал исправить эту ситуацию.
В то же время на европейском континенте против украинских посольств была развернута целая кампания запугивания. С начала декабря украинским дипломатам начали приходить посылки с окровавленными пакетами и глазами животных внутри.