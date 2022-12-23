Реализация задач на дипломатическом фронте станет частью украинской победы, считает президент.

В новом году перед украинскими дипломатами будет стоять несколько основных задач, среди которых начало переговоров о вступлении в ЕС и работа над укреплением украинской обороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на конференции украинских послов.

Так, первоочередной задачей украинской дипломатии в наступающем году будет запуск переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Вторая важнейшая задача – это подготовка к следующему саммиту НАТО в том контексте, чтобы мероприятие принесло конкретные результаты для Украины.

Видео дня

Также в числе важных задач для дипломатов на следующий год Зеленский упомянул следующее:

обеспечение потребностей страны в сфере обороны и безопасности;

работа над восстановлением украинской энергетики после российских ударов;

реализация международного плана быстрого восстановления Украины ("Fast Recovery Plan");

обеспечение новых санкционных мер против России с целью заставить Кремль почувствовать "реальное давление";

организация международного трибунала для российских военных преступников;

поиск и работа по блокированию зарубежных активов РФ и связанных с российской агрессией лиц;

поддержка украинских беженцев за рубежом и помощь в их возвращении на родину.

"Реализация всех этих задач – это и есть наша победа, элементы этой победы", – подчеркнул Зеленский.

Украинская дипломатия и война

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинская внешняя политика до сих пор имела многочисленные "белые пятна" – когда целые регионы мира находились вне фокуса украинской дипломатии.

Так, Африка оказалась одним из самых проблемных регионов для украинской дипломатии – там украинские посольства есть всего в 10 странах. Президент Зеленский пообещал исправить эту ситуацию.

В то же время на европейском континенте против украинских посольств была развернута целая кампания запугивания. С начала декабря украинским дипломатам начали приходить посылки с окровавленными пакетами и глазами животных внутри.

Вас также могут заинтересовать новости: