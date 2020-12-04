Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьеру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в декабре.
Об этом он рассказал во время вечернего обращения к гражданам.
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Он отметил, что во время консультаций власть взвесила все «за» и «против», основываясь на прогнозах экспертов и мнении представителей местного самоуправления.
"Получили заверения Минздрава относительно контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьеру не объявлять локдаун в декабре", – сказал Зеленский.
При этом глава государства отметил, что карантин выходного дня дал свой результат, ссылаясь на спад в приросте суточных случаев инфицирования COVID-19.
"А потому нам удалось сбить эту динамику. А потому медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов. Она справляется, и она выдержит", – считает Зеленский.
Но он признал, что в регионах есть "точечные проблемы", хотя обещает, что ситуацию решат.
"Хотим быть готовыми ко всему. А в целом, ситуация контролируемая и не требует введения локдауна в декабре", – отметил Зеленский.
Локдаун в Украине: что было до этого
- По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре Известны возможные сроки новых ограничений.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.
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