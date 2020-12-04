Президент отметил, что во время консультаций власть взвесила все «за» и «против».

Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьеру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в декабре.

Об этом он рассказал во время вечернего обращения к гражданам.

Читайте такжеГлавные новости Украины 4 декабря: вероятный локдаун и введение наказания за недостоверное декларирование

Он отметил, что во время консультаций власть взвесила все «за» и «против», основываясь на прогнозах экспертов и мнении представителей местного самоуправления.

"Получили заверения Минздрава относительно контролируемости ситуации в больницах. И я рекомендовал премьеру не объявлять локдаун в декабре", – сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что карантин выходного дня дал свой результат, ссылаясь на спад в приросте суточных случаев инфицирования COVID-19.

"А потому нам удалось сбить эту динамику. А потому медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов. Она справляется, и она выдержит", – считает Зеленский.

Но он признал, что в регионах есть "точечные проблемы", хотя обещает, что ситуацию решат.

"Хотим быть готовыми ко всему. А в целом, ситуация контролируемая и не требует введения локдауна в декабре", – отметил Зеленский.

Локдаун в Украине: что было до этого

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская