Они лечатся в отделении для больных COVID-19.

Территорию вокруг корпуса больницы «Феофания», где от коронавируса лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, охраняют более 15 сотрудников Управления госохраны.

Читайте такжеМендель о госпитализации Зеленского в "Феофанию": там лучшие условияОб этом говорится в сообщении Telegram-канала «Политика страны».

«У входа на проходной дежурит сотрудник УГО, он выборочно спрашивает посетителей больница про цель их визита… По территории больницы можно свободно ходить, охраны здесь нет, что и делают многие пациенты», – говорится в сообщении.

Зеленский и Ермак лечатся в отделении для больных COVID-19. Эту информацию подтвердил врач, который работает в этом же отделении.

COVID-19 у Зеленского, Ермака и других: что известно

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Автор: Катерина Шварц