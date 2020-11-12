Территорию вокруг корпуса больницы «Феофания», где от коронавируса лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, охраняют более 15 сотрудников Управления госохраны.
Читайте такжеМендель о госпитализации Зеленского в "Феофанию": там лучшие условияОб этом говорится в сообщении Telegram-канала «Политика страны».
«У входа на проходной дежурит сотрудник УГО, он выборочно спрашивает посетителей больница про цель их визита… По территории больницы можно свободно ходить, охраны здесь нет, что и делают многие пациенты», – говорится в сообщении.
Зеленский и Ермак лечатся в отделении для больных COVID-19. Эту информацию подтвердил врач, который работает в этом же отделении.
COVID-19 у Зеленского, Ермака и других: что известно
- 9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Позже о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Коронавирус подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- 12 ноября стало известно о положительном тесте на коронавирус у первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
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