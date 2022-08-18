По словам президента Украины, этот террор может иметь глобальные катастрофические последствия, поэтому ООН должна обеспечить безопасность ЗАЭС, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили "зерновой коридор" и ядерный шантаж России на Запорожской АЭС.

Как сообщил в Telegram, генсек ООН и президент Украины встретились во Львове.

"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков", - рассказал глава государства.

По его словам, отдельное внимание собеседники уделили теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита Эрдогана предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем.

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