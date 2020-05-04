Без последних звонков и выпускных: в МОН рассказали, как и когда завершится учебный год в школах

Учебный год нужно завершить до 1 июля, а занятия продлятся до конца мая.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как повлияет на завершение учебного года в школах сегодняшнее решение правительства об ослаблении и продлении карантина до 22 мая.

Об этом говорится на сайте МОН.

"Решение Правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учреждений образования все останется неизменным -- они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - рассказала в. и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

При этом календарь обучение будет выглядеть так:

до 31 мая будут проходить занятия;

до 1 июля должен быть завершен учебный год;

до 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и расписаний учебных достижений;

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

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"Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГИА в форме ВНО. Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года", - рассказали в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов.

"Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров", - подчеркнули в Министерстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее в МОН заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин.

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