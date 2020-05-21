"Группа риска": в Минобразования рассказали, как изменится работа и зарплата пожилых педагогов после карантина

Возраст учителей учтут и сформируют гибкий график работы.

Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала, как изменится жизнь пожилых педагогов из-за коронавируса.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

В частности, у чиновницы спросили, что будет с учителями возрастной категории 60+.

Читайте такжеМинобразования утвердило даты проведения ВНО 2020

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска. Гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций", - сказала Мандзий.

По ее мнению, на зарплате это не отразится.

Как сообщал УНИАН, Мандзий также рассказала, с чего начнется для школьников и учителей новый учебный год.