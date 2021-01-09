Глава Минздрава посоветовал украинцам не покупать бытовые товары в магазинах, а заказывать из через интернет.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему во время усиленного карантина с 8 по 24 января в супермаркетах запрещено продавать бытовые товары в то время, как разрешены продукты питания и ряд других категорий товаров.

Читайте такжеВ Украине введен не локдаун, а жесткий карантин - СтепановОб этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова.

"Нет, COVID не распространяются активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом и она совершенно очевидна, она основывается на законах эпидемиологии", - заявил он.

Степанов также привел пример, что люди, которые хотят купить ребенку игрушку и не имеют потребности идти за продуктами питания, не пойдут за игрушкой в супермаркет во время усиленного карантина, а дождутся его завершения или закажут товар через интернет.

Кроме того, он отметил, что сигареты и батарейки можно купить в киосках, работа которых не запрещена, поскольку они не проводят прием посетителей.

"Например, есть супермаркет, в нем есть товары на любой вкус и любую потребность, и есть 100 человек, которым нужно приобрести различные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут, чтобы приобрести средства гигиены, следующие 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить посуду или предметы бытовой техники, а другие – чтобы приобрести одежду, батарейки, носки. Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, подвергая опасности заразиться. То есть из ста людей, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", - подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что, если бы сейчас не был введен усиленный карантин, уже через несколько недель пришлось бы вводить "действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе усилением карантинных мер на улицах".

Что этому предшествовало

С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

В этот период запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие магазины могут торговать исключительно товарами, относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим.

Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

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Автор: УНИАН