В Киеве с 1 июня возобновится прием документов для зачисления в детсады и школы

Оригиналы документов для поступления в первые классы будут принимать в школах до 1 сентября.

В Киеве с 1 июня возобновится прием документов для зачисления в детсады и первые классы школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«О зачислении в садики и школы. Рассылку приглашений в садики, согласно поданным заявкам и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде», - заявил он.

«Для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября», - сказал Кличко.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве детские лагеря в школах планируют открыть не раньше июля, а детские секции - в сентябре.

Кроме того с 1 июня в столице начнут работать: детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО; учреждения профессионально -технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов; возобновят работу детско-юношеские спортивные школы.

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