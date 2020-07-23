Стало известно, когда начнется суд над луцким террористом

21 июля вооруженный житель Луцка Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники 13 человек.

Заседания Луцкого горрайонного суда по избранию меры пресечения Максиму Кривошу, который захватил заложников в Луцке, начнется сегодня в 15:00.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила судья-спикер Луцкого горрайонного суда Людмила Присяжнюк.

Она отметила, что во время судебного заседания будет рассматриваться ходатайство следователя по особо важным делам следственного отдела УСБУ в Волынской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата людей в качестве заложников и совершения террористического акта, который произошел в Луцке 21 июля

Следственным судьей будет Андрей Сивчук.

По словам судьи-спикера, заседание будет открытым.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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