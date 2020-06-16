McDonald's отказался обслуживать онлайн на русском, в сети – дискуссия

Такое решение вызвало оживленную дискуссию в соцсети.

Сеть фастфуда McDonald's отказалась обслуживать клиентов на русском языке, добавив к онлайн-сервису заказов только украинский и русский, и отметила, что основным языком общения компании в Украине является украинский

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«В компании МакДональдз в Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, на украинском языке приведена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях", – уточнила пресс-служба в одном из комментариев в Facebook.

Такое решение вызвало оживленную дискуссию в соцсети. Кто-то называет это дискриминацией, другие устроили флешмоб с благодарностями.

"Это что за геноцид русскоязычного населения? Вы уверены, что это увеличит ваши продажи в Украине? Лично я говорю - прощай, Мак!", "Тут Вы не правы, половина населения разговаривает на русском языке! В штатах, в тех районах, где преобладает испаноговарящие, везде присутствует испанский язык, где арабы - там арабский, китайцы - там китайский, и так далее!".

"Дякую що залишили лише державну та міжнародну мови", Дякую за Україну мову. Вона в нас державна і добре, що єдина, яка має такий статус. Все буде Україна!", "Говорю, пишу в основном на русском, так уж сложилось исторически. Но всегда буду за українську мову в усiх галузях в Українi. Так і має бути! Дякую", "Доведеться підтримати МакДональдс копійкою за правильну позицію. Що там новенького і літнього в Лавині ? Уже їду".

Как сообщал УНИАН, в Киеве, несмотря на карантин, продолжал работу по меньшей мере один магазин косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко.

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