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Выходные в сентябре: сколько будем отдыхать

07:08, 15 августа 2020
Общество
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В сентябре будет 8 выходных дней / REUTERS

Поскольку последний месяц лета-2020 сегодня практически приблизился к своей середине, пришло время начать строить планы на осень. Для начала - на сентябрь. Поэтому, сегодня разберемся, сколько в первом осеннем месяце нас ожидает выходных и рабочих дней.

Сентябрь 2020 - выходные в Украине

Всего в сентябре 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных. Рабочими в сентябре будут 1-4; 7-11; 14-18; 21-25 и 28-30 числа включительно. Соответственно, выходными - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.

Праздники в сентябре

Официальных праздников, которые влекут за собой дополнительный выходной, в сентябре-2020 нет. Впрочем, это не мешает существованию в Украине ряда других праздничных дней, которые коснутся различные сферы жизнедеятельности.

Выходные в сентябре
  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 6 сентября - Международный день предпринимателя
  • 8 сентября - День солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты
  • 12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта
  • 13 сентября - День танкиста
  • 16 сентября - День HR-менеджера
  • 17 сентября - День спасателя
  • 19 сентября - День фармацевта
  • 21 сентября - День мира
  • 27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя
  • 30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек

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