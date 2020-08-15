Выходные в сентябре: сколько будем отдыхать

Всего в сентябре - 30 дней.

Поскольку последний месяц лета-2020 сегодня практически приблизился к своей середине, пришло время начать строить планы на осень. Для начала - на сентябрь. Поэтому, сегодня разберемся, сколько в первом осеннем месяце нас ожидает выходных и рабочих дней.

Сентябрь 2020 - выходные в Украине

Всего в сентябре 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных. Рабочими в сентябре будут 1-4; 7-11; 14-18; 21-25 и 28-30 числа включительно. Соответственно, выходными - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.

Праздники в сентябре

Официальных праздников, которые влекут за собой дополнительный выходной, в сентябре-2020 нет. Впрочем, это не мешает существованию в Украине ряда других праздничных дней, которые коснутся различные сферы жизнедеятельности.

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

6 сентября - Международный день предпринимателя

8 сентября - День солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты

12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта

13 сентября - День танкиста

16 сентября - День HR-менеджера

17 сентября - День спасателя

19 сентября - День фармацевта

21 сентября - День мира

27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя

30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram