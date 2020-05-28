В посольстве Великобритании вновь заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу (видео)

По данным британских дипломатов, уехать могут только те украинцы, которые имеют разрешение на постоянное проживание за границей.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии вновь заявляет, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу.

Как говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в Facebook, в среду, 3 июня, появилась возможность осуществить полет на специальном рейсе авиакомпании SkyUp из Киева в Лондон (отправление самолета - 13:30).

"Пожалуйста, примите во внимание, что украинская власть проинформировала нас, что только украинцы с разрешением на постоянное проживание в других странах смогут покинуть Украину", - говорится в сообщении.

Если граждане Украины имеют разрешение на постоянное проживание в Великобритании и желают воспользоваться указанным рейсом, они должны написать до 14:00 31 мая письмо на электронный адрес UKinUkraine@fco.gov.uk

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В частности в этом письме следует указать полное имя, дату рождения, номер паспорта и срок его действия, номер разрешения на проживание и дату окончания срока его действия, сканированную копию этого разрешения, а также детали относительно маршрута в Британию.

Также следует учесть, что информирование британским посольством Министерства иностранных дел Украины о намерении выехать из Украины не подтверждает действительность вида на жительство или возможность въехать в Великобританию.

"Окончательное решение о разрешении на въезд в Соединенное Королевство всегда принимается пограничными силами Великобритании в месте прибытия", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что пассажиры, прибывающие в Великобританию до 8 июня, должны 14 дней находиться в самоизоляции.

8 мая Посольство Великобритании в Украине сообщило, что самолет "Международных авиалиний Украины" 11 мая должен осуществить специальный рейс из Киева в Лондон. В то же время отмечалось, что украинская власть сообщила, что только украинцы с постоянным местом жительства в других странах смогут покинуть Украину.

После этого украинские чиновники выступили с отрицанием того, что запрещали выезд украинцев за границу.

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