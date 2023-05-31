При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получили уже 120 авто для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На днях 120-е авто получил от фонда подразделение ВСУ, которое держит оборону в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

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Это высокопроходимый пикап Mazda B 2500, оснащенный дополнительными средствами для эффективного ведения боевых действий.

"Помощь Вооруженным силам остается ключевым приоритетом и направлением работы фонда. И так будет до нашей окончательной победы. Автомобили, в том числе внедорожники - это то, что крайне необходимо нашим защитникам, особенно накануне ожидаемого контрнаступления", - отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.