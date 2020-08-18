МОН продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования

В текущем году для бесплатного обучения по региональному или государственному заказу в заведениях профессионального образования есть более 119,6 тыс. мест.

Учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября.

Как сообщает пресс-служба МОН, письмо с рекомендацией продлить сроки вступления было разослано сегодня областным управлениям образования и науки.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продлевалась еще на месяц, и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для заведений профобразования", - пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно, а дальше, определившись с заведением и профессии, подавать оригиналы.

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В то же время учиться в профтехзаведения могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию.

В МОН напомнили, что в 2020 году для бесплатного обучения по региональному или государственному заказу в заведениях профобразования есть 119 тыс. 674 места.

Вступительная кампания 2020 - что известно

В этом году из-за карантина были смещены сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения

Прием заявлений продлится с 13 по 22 августа, а для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО - до 16 августа.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко отмечает, что высшие учебные заведения не имеют права отказывать в приеме документов от освобожденных от государственной итоговой аттестации абитуриентов.

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Автор: Леся Лещенко