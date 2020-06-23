Всеукраинскую школу онлайн могут продолжить в сентябре

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Министерство образования планирует с сентября продолжить проект Всеукраинская школа-онлайн. При этом, в каком формате будет продолжаться проект пока неизвестно.

Об этом сообщила и.о министра образования Любомира Мандзий, пишет "РБК-Украина".

Он отметила, что пока нет решения о переходе на дистанционное обучение с 1 сентября.

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"Что будет с эпидемиологической ситуацией и будет ли вторая волна эпидемии в августе-сентябре - увы, но мы этого сейчас сказать не можем. Мы работаем сейчас над тем, чтобы имел продолжение проект Всеукраинская школа-онлайн, который можно было бы реализовывать с сентября. Но в каком формате это будет, пока согласовываем", - сказала Мандзий.

Как сообщал УНИАН, в Минобразования рассказали, на когда планируют начало нового учебного года.

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