Ляшко назвал подобные меры европейской практикой.

Для людей в возрасте старше 60 лет в Украине могут ввести специальное время для совершения ими покупок без посторонних.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

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"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", - отметил Ляшко.

По его словам, большинство летальных случаев от коронавируса происходит в категории 50+. Ляшко отметил, что такие меры - это европейская практика.

Ранее в Минздраве прокомментировали возможность введения комендантского часа и карантина выходного дня.

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Автор: Юрий Годован