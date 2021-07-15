Медик считает, что определенные категории населения должны быть вакцинированы по императивному мандату.

В Украине нужно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и штрафовать украинцев за отказ делать прививки.

Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров, пишет Обозреватель.

"Учитывая медицинскую культуру населения, а именно ее отсутствие. Когда у нас есть распространение фейковых сообщений о том, что от Pfizer умирают, а от AstraZeneca становятся стерилизованными, все же мне кажется, что медики, учителя, правоохранители, армия должны быть вакцинированы по императивному мандату", - заявил Петров.

По его словам, в отношении тех, кто отказывается от вакцинации, целесообразно применение санкций.

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"Необходимо применять своего рода санкции для того, чтобы люди, которые по роду своей деятельности могут заразиться и умереть, были защищены или дали расписку и заплатили штраф за то, что они этого не будут делать. Другого варианта выхода из этого ступора я не вижу. Количество вакцинированных оставляет желать лучшего, нам нужно максимально ускоряться, поскольку осень обещает быть нелегкой", - сказал Петров.

Вакцина от коронавируса в Украине

В июле ожидается поставка в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках инициативы COVAX.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

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Автор: Александр Топчий