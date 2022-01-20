Такой способ вмешательства значительно сокращает время реабилитации.

Львовские врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Такую операцию в Украине проводили впервые.

Об этом сообщают на странице Первого территориального медицинского объединения города Львова в Facebook.

"Пациентка - 34-летняя Мирослава из Львовщины. Последние два месяца женщина не могла уже даже глотнуть воды, чтобы не спровоцировать рвоту. Похудела на 10 килограммов. Причина – ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи – диагноз, который по статистике постигнет лишь 0,001% людей на планете", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПересадка свиного сердца человеку: стало известно, как чувствует себя пациентПо данным медиков, ранее единственным методом вернуть женщину к нормальной жизни была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости.

"И благодаря роботической системе Da Vinci сложное хирургическое вмешательство нашим врачам удалось сделать через четыре маленьких прокола. Это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после. Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировала спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", - рассказывают врачи.

Отмечается, что такой способ вмешательства значительно сократил и время реабилитации. Уже через день после операции пациентка смогла поехать домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова может спокойно употреблять пищу.

Напомним, ранее во Львове 9-летней девочке из-за насморка пришлось делать сверхсложную операцию на мозге.

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