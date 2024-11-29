Украинское государство будет ограничено в генерирующих мощностях как минимум на три-четыре года, полагает эксперт.

Российские оккупанты в четверг, 28 ноября, массированно атаковали Украину с воздуха и под ударом, в частности, оказалась энергетическая инфраструктура. По мнению аналитиков, наша страна теперь еще некоторое время будет сталкиваться с проблемами в сфере энергетики.

Исполнительный директор неправительственной организации "Институт устойчивого развития Украины" сообщил, что "более 40 процентов генерирующих мощностей Украины были уничтожены и захвачены еще до нападений в четверг". Сведения эксперта опубликовала газета The New York Times.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на этой неделе давал нерадужный прогноз насчет ситуации в энергетической сфере Украины.

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По словам эксперта, нашему государству понадобятся годы, чтобы нарастить генерирующие мощности:

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в ближайшем будущем мы будем ограничены в генерирующих мощностях как минимум на три-четыре года, пока не построим новые".

В центре внимания война в Украине - новости

Россия 27-28 ноября совершила массированный удар по украинской территории, в результате атаки, в том числе повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Украине возникли серьезные проблемы с электроснабжением, были введены экстренные отключения света.

По сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне запустили по нашей территории 188 средств воздушного нападения, речь идет о десятках дронов и ракет разных типов. Пока еще действующий президент США Джо Байден назвал массированный удар России по Украину ужасным и заявил, что Штаты "стоят" вместе с украинцами.

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