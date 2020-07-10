Atlantic Council: На оккупированной части Украины царит хаос из-за коронавируса

Украинская сторона возобновила движение через некоторые пункты пропуска на линии разграничения, но российские оккупационные силы – нет, блокируя людей в опасной серой зоне.

Пересечение линии разграничения на Востоке Украины был гуманитарной проблемой с самого начала российско-украинской войны в 2014 году. В середине марта 2020-го введения связанного с коронавирусом карантина повлекло за собой резкое сокращение возможностей для пересечения. Это, в свою очередь, привело к быстрому ухудшению и без того проблемной ситуации.

Пандемические ограничения в последнее время были смягчены. Но атмосфера замешательства до сих пор царит вдоль линии разграничения, - пишет в статье для Atlantic Council Эрик Фриц. Неопределенность в работе пунктов пропуска сильно осложняет жизнь людей, живущих по обе стороны от фронта.

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Для многих из тех, кто живет на оккупированных территориях, пересечение линии был важным для того, чтобы увидеться с семьей, навестить родителей, снять наличные или получить социальные выплаты, например, пенсию. Но в течение почти трех месяцев, с марта 2020 года пересечение КПП на Донбассе было фактически запрещено с немногочисленными исключениями.

В начале июня по обе стороны от линии начали делать определенные шаги на встречу смягчению эмбарго. Но отсутствие ясности в процессе открытия пунктов привело к ряду случаев, когда люди застревали на несколько дней в "серой зоне" - заминированном пространстве между пропускными пунктами Украины и оккупированными Россией территориями.

Отсутствие коммуникации и постоянные грубые ошибки привели к повышению напряжения. Как это часто бывало на протяжении шести лет войны, озадаченные мирные жители снова оказались "между двух огней" и страдают от последствий. 9 июня в командовании Операции объединенных сил объявили о возобновлении движения через линию разграничения. Однако, как именно и когда это будет сделано украинская сторона не объяснила. В частности, правительство Украины не уточнило, что оно не отвечает за поведение главарей российских сил. На самом деле оккупационный режим решил оставить свои КПП закрытыми.

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В результате некоторые люди потратили последние деньги на то, чтобы поехать к пунктам пропуска и узнать, что никакого пропуска нет. На самом деле только 19 июня операции в нормальном режиме возобновились в Станице Луганской в Луганской области. Тем временем в Донецкий области все четыре пункта остаются закрытыми. Лишь в Новотроицком время от времени позволяют переходить линию. Но только тем людям, которые были занесены в предварительно согласованный список. И пока не известно, как его составляют.

Украинское правительство согласилось использовать такие списки, чтобы предотвратить блокирование людей в серой зоне. Вместе с тем, климат замешательства сохраняется. Плохое информирование населения создало несколько гуманитарных кризисов, когда люди были вынуждены провести несколько дней в очень опасной серой зоне.

Отсутствие четких данных дает возможность провоцировать опасные недоразумения. В последние несколько недель появились слухи о том, что российские оккупационные войска открыли полностью движение на пункте в Новотроицком. В результате толпа людей собралась в серой зоне 6 июля, в надежде пересечь линию фронта несмотря на то, что их имен нет в списках. Наблюдатель за пунктами пропуска от благотворительного фонда "Право на Защиту" Екатерина Рачинская рассказала, что 83 человека стояли в очереди, надеясь что смогут попасть на неподконтрольную Киеву территорию. А потом ситуация стала жестокой.

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"Силы так называемой "ДНР" начали угрожать людям. Люди начали снимать их на видео. Против них применили грубую силу. 15 человек были ранены. Смартфоны некоторых людей разбили", - рассказала она.

Боевики начали бить некоторых мужчин в очереди, надеясь, что это заставит толпу отступить. В конце концов, 34 человека действительно сдались и вернулись на подконтрольную правительству Украины территорию. Но еще 49 остались в серой зоне и провели там целый день без еды, воды или защиты от солнца. Им все же разрешили попасть на оккупированную территорию поздно вечером.

Другая группа из 30 человек пыталась попасть на подконтрольную Киеву территорию 23 июня. В этом случае люди тоже застряли в серой зоне. Их не впускали, потому что у них не было смартфонов или загруженного приложения "Дій вдома".

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Эта программа стала обязательной для въезда в Украину во время пандемии коронавируса. Люди также не могли вернуться в оккупированный Донецк, потому что российские силы заставили их подписать документ, который обязывает не возвращаться, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. В этом случае один 90-летний мужчина застрял в серой зоне на два дня.

Похожих эпизодов становится все больше. Не трудно представить, насколько опасно такое замешательство и отсутствие информации в условиях войны на Востоке Украины, особенно для непропорционально старого и обедневшего населения на оккупированных территориях.

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