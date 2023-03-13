Юрий Макаров ушел в отставку с должности председателя Комитета национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Как он написал в своем Facebook, такое решение он принял после того, как другие члены Комитета, по его словам, выступили категорически против его инициативы дополнить нынешний список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".
Макаров говорит, что его предложение возникло почти экспромтом, но во время встречи деятелей культуры с президентом Украины 9 марта идея получила поддержку. "Офис президента принял мою инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023 года, чтобы объявить победителей всех вместе 22 мая", — отметил он.
Но, продолжил он, решение натолкнулось на агрессивное непонимание, и многие восприняли этот шаг как "политическую спекуляцию".
В эфире "Сніданку з 1+1" Макаров заявил, что его инициатива вызвала шквал ненависти. Его называли даже "агентом Банковой". Поэтому Юрий решил уйти с должности.
Шевченковская премия - это высшая государственная награда за вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 года по результатам трех туров конкурса.
Список победителей Шевченковской премии 2023
- Литература. Екатерина Калитко за книгу стихов "Орден молчальниц".
- Музыкальное искусство. Члены группы "Хорея Казацкая" Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько и Сергей Охримчук за альбом "Песни Украинской революции".
- Киноискусство. Ирина Цилик за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
- Публицистика, журналистика. Виталий Портников за публицистические произведения с 2017 по 2022 годы.
- Литературоведение и искусствоведение. Михаил Назаренко за книгу "Кроме " Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883".