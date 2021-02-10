Ситуация с коронавирусом, по данным мониторинговой миссии ООН, на призыв не повлияла.

В 2020 году около 5 тыс. жителей оккупированного Крыма призвали в российскую армию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мы задокументировали в течение прошлого года, что примерно 5 тыс. молодых мужчин из Крыма были завербованы в Вооруженные силы России. Это не соответствует международному гуманитарному праву для оккупированной территории", - подчеркнула Богнер.

Читайте такжеКрымчан отправят в российскую армию на Крайний Север-военком КрымаПри этом, по ее словам, несмотря на коронавирус, призыв жителей оккупированного Крыма в российскую армию не сократился, а остался на том же уровне или даже увеличился.

"Мы обеспокоены наблюдать за этим и продолжаем отслеживать и сообщать об этой ситуации", - сказала она.

Призыв крымчан в армию РФ: подробности

1 октября 2020 года Россия начала осенний призыв, в том числе и на территории оккупированного Крыма. Это двенадцатая незаконная кампания с крымскими призывниками.

Ранее постоянное представительство президента Украины в АРК и МИД Украины заявляли о незаконности весеннего призыва 2020 года жителей аннексированных Крыма и Севастополя в российскую армию.

Для дальнейшей передачи дел в Международный суд украинские власти просят жителей полуострова сообщать о принудительном призыве в армию РФ.

По данным обменной информации из РФ, которую приводит Минобороны Украины, на территории оккупированного Крыма летом 2020 года находились 32,5 тыс. российских военнослужащих.

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Автор: Виталий Саенко