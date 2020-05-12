Во Львове толпа посетителей "атаковала" паб: сеть возмутило нарушение карантинных ограничений, и заведение закрыли (фото)

У заведения собралась толпа, игнорируя "карантинные" нормы.

Во Львове запретили работу паба "Золотой колос" за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает "Varta 1".

Вчера, 11 мая, зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок заведения в центре города. 12 мая по решению комиссии ТЭБ и НС работа "Золотого колоса" прекращена.

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"Вчера зафиксировали нарушение правил на одной из летних площадок в центре города, речь идет о "Золотом колосе". Сегодня мы запретили работать нарушителям", — написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, что нарушение зафиксировали в сети Facebook. У заведения собралась толпа без соблюдения "карантинных" норм.

"Да, это именно тот момент – когда ты две недели совместно с рестораторами выписываешь, согласовываешь, тестируешь – а потом утверждаешь правила. Часть кафе и ресторанов – чтобы открыться по новому протоколу безопасности – вложили чуть ли не последние свои средства, часть даже не смогла открыться в первый день, потому что не успевают обеспечить все меры безопасности. А тут вечером наталкиваешься на такое фото", – подписал свое сообщение Андрей Москаленко, заместитель городского председателя Львова по вопросам развития.

Как сообщал УНИАН, во Львове 11 мая, в день ослабления карантина, начали открываться рестораны.