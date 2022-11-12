Каждый приобретенный лот - это чья-то спасенная жизнь на "нуле" и помощь детям на Луганщине.

Во Львове в поддержку Вооруженных Сил Украины прошел благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя". Мероприятие состоялось при поддержке главы Львовщины Максима Козицкого, городского головы Львова Андрея Садового и мецената Григория Козловского, организатором выступили БФ "Рідна Оболонь", соучредителями которого являются Владислав Трубицын и Кирилл Фесик, БО "Благотворительный Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурные инновации".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын.

По его словам, это уже третий по счету Благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя" в поддержку Вооруженных Сил Украины, который показал, что важна помощь каждого, ведь все средства, собранные с аукциона, будут потрачены на нужды славных воинов, защищающих нашу родную землю, приближая день Победы. Также часть собранных средств будет направлена на помощь детям, получающим музыкальное образование несмотря на войну и трудности.

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"Каждый купленный лот – это чья-то спасенная жизнь на "нуле" и помощь детям в Луганской области. Среди более 100 уникальных лотов – икон, Библий, часов, картин, коллекционных монет, шпаг и даже зажигалок с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова – почти 90 были проданы! Самым дорогим лотом стало уникальное львовское напрестольное Евангелие. Эта святая книга, которой больше 130 лет, была приобретена за 400 тысяч гривен", – написал Владислав Трубицын.

Он добавил, что аукцион стартовал с продажи уникально голота - украинского и загранпаспорта Митрополита Андрея Шептицкого. Их приобрела община Львова. И по словам городского головы Львова Андрея Садового, в дальнейшем будет создан Музей имени Андрея Шептицкого и его паспорта будут украшать вход в музей.

"Безграничная благодарность и уважение всем гостям вечера-аукциона, которые искренними поступками доказывают свою поддержку Украины. Украинцы – сверхмощная и несокрушимая нация! Наша сила и сплоченность поражает мир. Каждый на своем фронте, как может, ежедневно и без устали работает на поддержку армии и оборону государства. Итак, продолжаем делать все возможное, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу Независимость. За то, чтобы Украина жила! Верим в Вооруженные Силы Украины, ведь только объединив общие усилия, мы обязательно достигнем главной цели – Победы над врагом", – резюмировал Владислав Трубицын.

Напомним, летом в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" состоялся первый по счету благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя". Тогда в поддержку Вооруженных сил Украины было собрано около 4 млн грн. В октябре второй по счету вечер-аукцион прошел в Полтаве, где было собрано около 3 млн грн. Все средства организаторы аукционов направили на нужды защитников Украины.