Зеленский предлагает освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации из-за коронавируса

Согласно проекту закона, предлагается предоставить право получателям образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает освободить выпускников школ от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующий законопроект №3669 авторства главы государства зарегистрирован в парламенте сегодня, 17 июня.

Документом, в частности, предлагается предоставить полномочия Кабмина определять дату начала или окончания учебного года, изменив закон Украины об образовании.

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Также глава государства предлагает дополнить раздел II "Заключительных и переходных положений" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

В соответствии с предложениями предусматривается «установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию».

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, когда окончательно определятся с проведением ВНО-2020.

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