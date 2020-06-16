Степанов рассказал, когда окончательно определятся с проведением ВНО

На сегодня определенные министерством критерии позволяют проведение внешнего независимого оценивания.

Министерство здравоохранения 19-20 июня определится с проведением внешнего независимого оценивания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно решению Кабинета министров..., ВНО должно пройти начиная с 25 июня. Минздрав четко определил критерии прохождения ВНО... Они утверждены постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача", - сказал Степанов.

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По его словам, на входе в пункты проведения ВНО должны проводить термоскрининг, допускать в здание будут только тех, которые непосредственно сдают ВНО, и инспекторов, и все они должны быть в масках.

Участников ВНО должны рассадить в помещениях с соблюдением социальной дистанции.

"Мы планируем провести ВНО, определили два четких критерия на национальном уровне для его проведения, они связаны с резким ростом заболеваемости. Будем определяться 19-20 июня в отношении этих критериев. Сегодня они позволяют провести ВНО", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учреждениях образования пробного ЗНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут средства за изменение формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

Этого года зарегистрированные участники смогут составить пробное тестирование не в заведениях, а дома в режиме онлайн.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию Минобразования относительно нынешнего ВНО.

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