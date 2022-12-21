Президент Украины Владимир Зеленский для визита в Вашингтон 21 декабря воспользовался американским военным самолетом.
Как сообщает CNN к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. Их главной задачей было вывезти Зеленского из Украины и вернуть его обратно.
Отмечается, что Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена приехать в Вашингтон еще неделю назад. После этого стороны начали планировать визит и принимать меры безопасности.
"В конце концов это было его (Зеленского - УНИАН) решение. Он пришел к выводу, что эти параметры безопасности соответствуют его потребностям. Мы согласились с этим и поэтому выполняем соответствующие действия", - пояснил один из высших чиновников администрации Байдена.
По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде в Перемышль, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув. Его видели вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк.
"Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом на Капитолийском холме, так что визит продлится всего несколько часов", - добавили в Администрации Байдена.
Визит Зеленского в США
Как сообщал УНИАН, Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом сотрудничество двух стран. Речь идет в частности об укреплении устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлении территориальной целостности.
Кроме того, украинский лидер выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.
Отмечается, что визит Зеленского связан с объявлением нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву, в который войдет ЗРК Patriot.
В публичном расписании президента США указывается, что Зеленский прибудет в Белый дом в 21:00 по киевскому времени.