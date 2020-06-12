Украина частично отменит карантин для въезжающих в страну

Двухнедельная обсервация остается обязательной для граждан, прибывающих из стран со значительным распространением коронавируса.

С 15 июня будет отменена обязательная обсервация для въезжающих из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Согласно сообщению, 14-дневная обсервация остается обязательной для граждан, прибывающих из стран со значительным распространением коронавируса, где количество активных случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тысяч населения.

Число заразившихся коронавирусом в Украине приблизилось к 30 тысячам. С начала пандемии умерли 870 пациентов, более 13 тысяч человек уже выздоровели.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 683 новых случая инфицирования коронавирусом, 426 человек выздоровели, 16 пациентов умерли. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили во Львовской и Винницкой областях, а также в Киеве.

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