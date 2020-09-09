Также эта норма распространяется на лиц, которые сопровождают учащихся.

Студентам с временно оккупированных территорий не придется сдавать тест на COVID-19 или проходить изоляцию, чтобы попасть на обучение.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 9 сентября.

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«Данным проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые направляются с временно оккупированных территорий могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования на COVID-19», – объяснил изменения первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Также эта норма распространяется на лиц, которые сопровождают учащихся.

Проект уже поддержали все профильные министерства, согласования продолжаются с Минюстом.

Что было раньше

Согласно постановлению Кабмина от 22 июля 2020 года, лица старше 12 лет, пересекающие государственную границу, подлежали самоизоляции или предъявлению негативного теста на COVID-19, сделанного не позднее 48 часов. Они обязывались установить и активировать мобильное приложение «Дія», а в случае невозможности – согласиться на обсервацию.

Самоизоляцию могли прервать, если человек получил отрицательный результат на COVID-19-тест.

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Автор: Яна Ставская