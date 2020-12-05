Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал ввести уголовную ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин.
Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом Геращенко сообщил в эфире одного из телеканалов.
По словам заместителя министра, в Украине есть Государственный реестр лекарственных средств, где по названию и регистрационным номером можно проверить подлинность лекарств.
Читайте такжеЗеленский: локдауна в декабре не будет
«Если вам мошенники пытаются предложить какой-то препарат через Интернет, попросите регистрационный номер. Не покупайте никаких лекарственных препаратов в Интернете. Покупайте их только в аптечных сетях. Кстати, сейчас вышел новый закон о том, что лекарства можно приобрести через почтовых операторов. Они несут ответственность за продажу через свою сеть лекарственных средств, зарегистрированных в государстве», - сообщил замминистра.
Также Геращенко добавил, что в Украине введено очень жесткое наказание за подделку лекарственных средств и длительное тюремное заключение. Однако не реформированная судебная система, коррупция в правоохранительной системе приводят к тому, что есть примеры приговоров, когда человек обогатился и получил условный срок.
«В Украине есть уголовная ответственность за подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся ли вакцины к сильнодействующим лекарственным средствам? Уголовный кодекс не дает такого толкования. На этот вопрос нужно дать ответ в ближайшее время. Если вакцина не является сильнодействующим препаратом, то она не подпадает под понятие фальсификация лекарственных средств», - отметил Геращенко.
Он также призвал граждан не покупать вакцины в Интернете.
«Вакцинироваться нужно только в учреждениях здравоохранения, имеющих лицензии. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, в лучшем случае на инъекцию плацебо, в худшем - на какую-то отраву», - отметил Геращенко.
Вакцины против коронавируса: что известно
- 4 декабря Верховная Рада разрешила сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
- В Кабмине уже заявили, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.
- По данным ученых, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram