Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также призвал граждан вакцинироваться только в медучреждениях, имеющих лицензии.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал ввести уголовную ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом Геращенко сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам заместителя министра, в Украине есть Государственный реестр лекарственных средств, где по названию и регистрационным номером можно проверить подлинность лекарств.

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«Если вам мошенники пытаются предложить какой-то препарат через Интернет, попросите регистрационный номер. Не покупайте никаких лекарственных препаратов в Интернете. Покупайте их только в аптечных сетях. Кстати, сейчас вышел новый закон о том, что лекарства можно приобрести через почтовых операторов. Они несут ответственность за продажу через свою сеть лекарственных средств, зарегистрированных в государстве», - сообщил замминистра.

Также Геращенко добавил, что в Украине введено очень жесткое наказание за подделку лекарственных средств и длительное тюремное заключение. Однако не реформированная судебная система, коррупция в правоохранительной системе приводят к тому, что есть примеры приговоров, когда человек обогатился и получил условный срок.

«В Украине есть уголовная ответственность за подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся ли вакцины к сильнодействующим лекарственным средствам? Уголовный кодекс не дает такого толкования. На этот вопрос нужно дать ответ в ближайшее время. Если вакцина не является сильнодействующим препаратом, то она не подпадает под понятие фальсификация лекарственных средств», - отметил Геращенко.

Он также призвал граждан не покупать вакцины в Интернете.

«Вакцинироваться нужно только в учреждениях здравоохранения, имеющих лицензии. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, в лучшем случае на инъекцию плацебо, в худшем - на какую-то отраву», - отметил Геращенко.

Вакцины против коронавируса: что известно

4 декабря Верховная Рада разрешила сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

В Кабмине уже заявили, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.

По данным ученых, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.

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Автор: Виталий Саенко