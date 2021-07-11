Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще нескоро появится в Украине.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".
"Очень трудно сказать, есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас лишь ведем переговоры о поставках таких вакцин в Украину", - отметил Кузин.
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Вакцина от коронавируса в Украине
- В июле ожидается поставка в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках инициативы COVAX.
- Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
- Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.
- С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.
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