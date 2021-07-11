По словам Игоря Кузина, это единственная вакцина с однократным введением.

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще нескоро появится в Украине.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

"Очень трудно сказать, есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас лишь ведем переговоры о поставках таких вакцин в Украину", - отметил Кузин.

Читайте такжеГлавный санврач назвал COVID-вакцины, которые может производить Украина

Вакцина от коронавируса в Украине

В июле ожидается поставка в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках инициативы COVAX.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий