После скандалов, связанных с растратой грантовых средств, антитабачная организация "Життя" в очередной раз вводит в заблуждение общественность, выдавая себя за официального партнера ВОЗ. В своих отчетах на сайте организации ОО "Життя" неоднократно отмечает партнерство с ВОЗ, которого, как оказалось, на самом деле нет.

В редакцию издания УНИАН попало письмо с ответом от Всемирной организации здравоохранения относительно действующего сотрудничества ВОЗ и ОО "Життя".

Ответ на запрос был получен за подписью главы Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта о том, что сейчас ВОЗ активно не сотрудничают с общественной организацией "Життя", в то время как ОО "Життя" у себя на сайте указывает Всемирную организацию здравоохранения как своего партнера.

Видео дня

Издание УНИАН с целью уточнения информации о существующих проектах обратились в ОО "Життя" с журналистским запросом, однако ответ редакция так и не получила.

Также как стало известно журналистам, выдавая себя за партнера ВОЗ общественная организация "Життя" получила доступ к государственным органам, таким как Госпотребслужба, которую сейчас возглавляет Сергей Ткачук. Как выяснили СМИ, в 2023 году ОО "Життя" проводила тренинги по антитабачному законодательству для сотрудников Госпотребслужбы, якобы обучая их, за что и как следует накладывать штрафы на предпринимателей. При этом, ни один из сотрудников "Життя" не является дипломированным или сертифицированным специалистом в области здравоохранения или рекламы, более того, 99,9% прошлогодних решений ГПСС о нарушении законодательства об ограничении рекламы табачных изделий были отменены в судебном порядке.

В этом году ОО "Життя" также провели ряд тренингов по антитабачному законодательству, ссылаясь на свое фиктивное сотрудничество с ВОЗ.

"Для команды общественной организации "Життя" за честь иметь широкий круг партнерств с международными организациями и представителями учреждений, выполняющих государственные функции в повышении способности правительства реализовывать государственную политику защиты населения, а прежде всего детей и молодежи, от вреда употребления табака и никотина. Такое сотрудничество соответствует политике ВОЗ MPOWER в контроле над табаком, а именно обеспечение контроля за соблюдением законодательства о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий.", - говорит Дмитрий Купыра, исполнительный директор Центра Гражданского Представительства "Життя".

Напомним, что Дмитрий Купира на пресс-конференции в феврале этого года заявил, что в 2023 году организация потратила более 400 тыс. долларов на свою деятельность, направленную на борьбу с табачными компаниями. Однако финансовый отчет за 2023 год все еще отсутствует, а саму организацию уличили в ряде журналистских расследований в реализации оптимизационных схем с целью уменьшения налоговых отчислений.